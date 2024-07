Hành động bị chỉ trích là ích kỷ của Tuấn Hưng và Quốc Thiên

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thu hút sự theo dõi và bàn tán từ khán giả. Ở mỗi vòng chơi, chương trình sẽ công bố nhiều thể lệ mới để tăng tính hấp dẫn, kịch tính. Thế nhưng đôi khi để đảm bảo đúng quy tắc của luật chơi, các "Anh tài" đã có những quyết định khiến họ vướng phải tranh cãi, thậm chí là chỉ trích.

Trong tập 4 vừa được phát sóng, đội Nhà Hát (Thủ lĩnh Thành Trung, Hà Lê, Hoàng Hiệp, Kiên Ứng, Quốc Thiên) và đội Nhà Đam Mê (Thủ lĩnh (S)TRONG Trọng Hiếu, Tuấn Hưng, Duy Nhất, Liên Bỉnh Phát) rơi vào nguy hiểm vì có điểm hỏa lực thấp so với 6 đội còn lại.

Tuấn Hưng và Quốc Thiên đưa ra nhiều lý do để xung phong vào vòng chuyển giao

Theo luật của chương trình, 2 đội này sẽ phải chọn 1 thành viên bước vào vòng chuyển giao, ngoại trừ thủ lĩnh. Nếu đội nào muốn nhận "Anh tài" này về đội sẽ phải chuyển150 điểm cho đội nguy hiểm. Ngược lại, nếu "Anh tài" đó không được bất kỳ đội nào đón nhận thì đội nguy hiểm sẽ phải thảo luận và chọn ra một thành viên ra về, kết thúc hành trình "vượt chông gai".

Ở đội Nhà Đam Mê, ban đầu võ sĩ Duy Nhất đã xung phong chuyển giao, anh nói: "Để em là người sẽ dừng lại vì STRONG có kinh nghiệm nhiều, bên cạnh đó anh Hưng đã nhiều năm đi hát rồi và cả Phát cũng là người trong nghề, còn em là nghề khác". Tuy nhiên, ngay lập tức Tuấn Hưng đã cản lại, anh cho rằng nên nghĩ phương án khác để đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp tục. Sau cùng, Tuấn Hưng chính là người xung phong rời Nhà Đam Mê để chuyển giao.

Đứng trước 6 đội còn lại, nam ca sĩ nhận lỗi và trách nhiệm khi đã để đội của mình xếp thứ 7: "Hiện tại mọi thứ trong tôi hơi lẫn lộn một chút. Tôi nghĩ người chịu trách nhiệm trong nhóm phải là tôi. Hát là công việc của tôi, mình kiếm sống bằng nghề này mà mình không cho đội kết quả tốt hơn thì phải chịu trách nhiệm".

Vốn là "Anh tài" mạnh nên Tuấn Hưng được 5/6 đội mời về, cuối cùng anh sát nhập thành công với Nhà Sao Sáng (Cường Seven, SOOBIN, Tự Long).

Võ sĩ Duy Nhất nhanh chóng xung phong chuyển giao nhưng bị Tuấn Hưng nhắc nhở: "Không được, nghe anh, để anh tính"

Sau cùng, Tuấn Hưng quyết định vào vòng chuyển giao để 3 thành viên còn lại được an toàn

Tuấn Hưng đã được nhận về đội mới, có Cường Seven, SOOBIN, Tự Long

Tuy nhiên, quyết định này của Tuấn Hưng lại khiến cư dân mạng tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng anh có vẻ đang ích kỷ bởi lẽ xét trên mặt bằng chung thì Tuấn Hưng là "Anh tài" mạnh, có đông fan so với các thành viên còn lại là (S)TRONG Trọng Hiếu, Liên Bỉnh Phát hay Duy Nhất. Nếu muốn thể hiện trách nhiệm, Tuấn Hưng phải ra dáng anh cả chèo lái con thuyền, tìm phương án cho đội "lội ngược dòng" ở những công diễn sau chứ không phải là rời đi để vào một Nhà đang an toàn, còn đồng đội cũ tiếp tục rơi vào khó khăn. Bằng chứng là sự gia nhập của Tuấn Hưng khiến đội Cường Seven, Soobin và Tự Long như "hổ mọc thêm cánh" còn đội Nhà Đam Mê dù trước mắt được cộng thêm 150 điểm hỏa lực nhưng đội hình này đến công diễn tiếp theo sẽ có phần chênh vênh, yếu thế.

Thế nhưng, một bộ phận cũng bênh vực Tuấn Hưng, cho rằng đây là một quyết định hợp lý nhất ở thời điểm đó. Bởi thủ lĩnh (S)TRONG Trọng Hiếu không thể chuyển giao, còn lại 2 thành viên là Liên Bỉnh Phát và Duy Nhất. Những người theo dõi từ những tập đầu có thể thấy Duy Nhất, Liên Bỉnh Phát không phải là cái tên nổi bật hay đạt điểm số cao. Chính vì thế, phần trăm xảy ra rủi ro là sát nhập với đội an toàn không thành công, Nhà Đam Mê phải tự chọn để loại đi 1 người là rất cao. Thậm chí, khi đứng ra xung phong chuyển giao, Duy Nhất dường như cũng sẽ linh cảm được việc này. Anh cho rằng nếu mình là võ sĩ, nếu bị loại cũng không sao, nhường cơ hội tỏa sáng cho cho những "Anh tài" đang hoạt động nghệ thuật.

Quyết định xung phong rời đội của Tuấn Hưng khiến khán giả bàn tán, đưa ra ý kiến trái chiều

Trường hợp thứ 2 cũng khiến cư dân mạng tranh cãi căng thẳng chính là Quốc Thiên. Ngay khi thủ lĩnh Thành Trung thông báo luật chuyển giao thì nam ca sĩ chủ động xin rời đi với lý do có ở lại thì đội sẽ "dậm chân tại chỗ".

Quốc Thiên nói: "Em xung phong đi, 5 đứa mình gộp vào mãi mãi nó sẽ ở mức điểm cá nhân và điểm chung như thế. Chúng mình bị vấn đề là bài an toàn quá so với sân khấu của các bạn kia. Thứ 2 là chúng ta đang chơi chan hòa quá, tiết mục mình cũng ok nhưng trong tổng thể so với 7 cái kia thì mình lép vế. Bản thân em nói mình muốn mỗi số sẽ giao thoa, thể hiện phong cách âm nhạc mới mẻ với những người khác nhau. Mọi người nghĩ Thiên là người chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, không nghĩ cho các anh em. Nhưng nhìn vào cục diện các đội, nếu Thiên vẫn ở Nhà Hát thì chắc chắn sau đó sẽ không có sự thay đổi nào khác".

Quốc Thiên vội xin rời khỏi đội khi Nhà Hát xếp ở vị trí thứ 8

Chia sẻ lý do của Quốc Thiên khiến khán giả khó chịu, việc nam ca sĩ cho rằng dù mình ở lại hay đi thì nhóm không thể thay đổi cục diện ít nhiều sẽ khiến các "Anh tài" trong đội phần nào sẽ cảm thấy tự ti, tổn thương. Ngoài ra, cũng như Tuấn Hưng, rõ ràng Quốc Thiên đang là nhân tố nổi bật và được khán giả bình chọn nhiều so với các thành viên trong Nhà Hát.

Hành động của Quốc Thiên vì lợi ích cá nhân hơn là hy sinh vì tập thể, đúng như lời Thanh Duy nói là Quốc Thiên thật sự đang đi tìm một đội có nhiều "đất" hơn để tỏa sáng. Khi sát nhập vào đội của Tiến Luật, Quốc Thiên chắn chắn sẽ được ưu ái và có vị trí đặc biệt hơn. Việc nam ca sĩ lấy lý do muốn được trải nghiệm nhiều hơn để đổi đội không sai, nhưng bị cho rằng... EQ thấp.

Quốc Thiên được Tiến Luật chiêu dụ về đội thành công

Tuy nhiên, theo như Tự Long nói, ở công diễn tiếp theo thì các đội sẽ liên quân với nhau. Vì thế, ưu điểm và bất lợi giữa các Nhà cũng như cục diện điểm số của dàn "Anh tài" chắc chắn sẽ thay đổi liên tục. Hiện tại "số phận" của 2 đội nguy hiểm cũng như 6 đội an toàn trong công diễn tiếp theo vẫn là ẩn số, ở khía cạnh nào đó, luật chơi chuyển giao này khiến chương trình thêm kịch tính, đáng trông chờ.