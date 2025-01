Hành động bất ngờ của Triệu Lệ Dĩnh với "tình địch" khiến Thị hậu cũng phải “hóng” tại siêu sự kiện

Tham dự sự kiện Đêm hội Weibo ngày 11/1 với tư cách 1 trong những khách mời hạng A quan trọng nhất, mọi hành động của Triệu Lệ Dĩnh đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Dữ Phượng Hành chạm mặt Nghê Ni. Tình huống này diễn ra sau khi người ngồi giữa ngăn cách 2 diễn viên là Tiêu Chiến lên sân khấu nhận giải. Sau khi nhìn thấy Nghê Ni, Triệu Lệ Dĩnh giơ tay vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp. Nghê Ni cũng giơ tay chào đáp lễ. Tương tác của 2 minh tinh khiến Thị hậu Tống Giai không khỏi ngạc nhiên, quay sang "hóng chuyện".

Nếu là nghệ sĩ khác, phản ứng xã giao trên là rất bình thường. Nhưng với mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni, công chúng không khỏi bàn tán trước phản ứng của họ khi vô tình đụng độ. Cả 2 minh tinh từng là tình địch, so kè nhau cực gắt từ sự nghiệp cho tới đời tư. Nghê Ni từng là bạn gái cũ, có cuộc tình sâu đậm với Phùng Thiệu Phong trước khi nam diễn viên này cưới Triệu Lệ Dĩnh. Do đó, Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Không chỉ vậy, Nghê Ni còn "chung hội chung thuyền", là bạn thân của Dương Mịch - kẻ thù cô lập Triệu Lệ Dĩnh trong showbiz. Trước đây khi đụng mặt nhau ở sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh được cho là luôn cố tình né tránh, giữ khoảng cách với Nghê Ni. Còn Nghê Ni cũng mặt lạnh tanh, không tương tác với Lệ Dĩnh dù có lúc cả 2 ngồi cách nhau chỉ 1 gang tay.

Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni được xếp ngồi chung 1 hàng ghế, với Tiêu Chiến là người ngăn cách

Sau khi "tấm chắn" Tiêu Chiến rời chỗ, cả 2 đã có khoảnh khắc chạm mặt. Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động tươi cười, giơ tay chào hỏi Nghê Ni

Tương tác của cả 2 khiến Tống Giai ngồi cùng hàng ghế lập tức bật mode "hóng chuyện" và không khỏi ngạc nhiên

Trên MXH, từ khóa "tình cũ - vợ cũ Phùng Thiệu Phong ngồi chung hàng ghế" gây bàn tán xôn xao. Các netizen dành nhiều lời khen cho lối hành xử của cả Triệu Lệ Dĩnh và Nghê Ni. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh được khen tính cách hòa nhã, đáng yêu và không để bụng chuyện cũ khi chủ động tương tác để xóa bầu không khí khó xử, gượng gạo cho đồng nghiệp tại sự kiện.

Triệu Lệ Dĩnh là vợ cũ, còn Nghê Ni là bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong

Trong quá khứ, Nghê Ni cùng từng cùng hội chị em tiểu hoa đán 85 như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Angelababy...

... cô lập Triệu Lệ Dĩnh. Do đó, phản ứng thân thiện, không tính toán của Triệu Lệ Dĩnh với Nghê Ni nhận được rất nhiều lời khen

Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh liên tục chứng minh sức hút, vị thế và nhan sắc thăng hạng của mình qua những lần gây sốt thảm đỏ các lễ trao giải trong và ngoài nước. Ví như tại Tinh Quang Đại Thưởng 5/1, cô là người đi chốt sổ thảm đỏ. Hay ở Đêm hội Weibo, Triệu Lệ Dĩnh được xếp chung mâm với Huỳnh Hiểu Minh, Lý Băng Băng, Thẩm Đằng, Mã Lệ... So với Nghê Ni và những cái tên của còn lại trong dàn tiểu hoa đán 85 đình đám như Đường Yên, Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Angelababay, Triệu Lệ Dĩnh giờ đã ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thời gian qua, Triệu Lệ Dĩnh thăng hạng cả về nhan sắc lẫn địa vị trong showbiz Trung Quốc

Nguồn: Sina, Sohu