Hàng xóm Việt Nam được Trung Quốc tặng sân vận động gần 4.000 tỷ đồng: Sức chứa 60.000 người, diện tích khoảng 82.400 m2

Đây là sân vận động được tài trợ toàn bộ từ Trung Quốc.

Sân vận động Quốc gia Morodok Techo tại Phnom Penh, Campuchia, gây chú ý với thiết kế mô phỏng một chiếc thuyền buồm, sức chứa 60.000 khán giả và tổng vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD (gần 4.000 tỷ đồng). Dự án được hoàn thành vào tháng 9/2021 với toàn bộ tài trợ từ Trung Quốc.

Công trình nằm tại thủ đô Phnom Penh, có diện tích xây dựng khoảng 82.400 m². Sân vận động được phát triển nhằm phục vụ các sự kiện thể thao quy mô lớn, trong đó có những trận đấu bóng đá quốc tế và các giải điền kinh đáp ứng tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh Thế giới.

Không chỉ là địa điểm thi đấu, Morodok Techo còn được kỳ vọng trở thành một công trình biểu tượng, góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị và ngành du lịch của Campuchia.

Điểm nổi bật nhất trong kiến trúc của sân vận động là hai cấu trúc nhọn vươn cao ở hai đầu công trình. Mỗi cấu trúc có chiều cao khoảng 99 m, tạo liên tưởng đến phần mũi của một chiếc thuyền buồm đang vươn lên.

Ý tưởng thiết kế không chỉ hướng tới hình ảnh hàng hải mà còn gắn với nét văn hóa truyền thống của Campuchia. Hai cấu trúc này được cho là mô phỏng cử chỉ "Sampeach", trong đó hai lòng bàn tay được chắp lại trước mặt để thể hiện sự chào hỏi và tôn trọng.

Thông qua cách tạo hình, công trình kết hợp giữa biểu tượng thuyền buồm và yếu tố văn hóa bản địa. Điều này giúp sân vận động có diện mạo khác biệt so với các công trình thể thao thường sử dụng hình khối bê tông và kết cấu mái truyền thống.

Với diện tích xây dựng 82.400 m² cùng sức chứa 60.000 người, Morodok Techo được thiết kế để phục vụ các sự kiện thể thao có lượng khán giả lớn. Sân vận động đồng thời hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ thi đấu bóng đá và điền kinh quốc tế.

Tổng chi phí xây dựng Sân vận động Quốc gia Morodok Techo được công bố ở mức khoảng 150 triệu USD. Nguồn vốn được chính phủ Trung Quốc tài trợ toàn bộ, trong khuôn khổ hợp tác giữa Bắc Kinh và Phnom Penh.

Việc hỗ trợ xây dựng sân vận động nằm trong chuỗi hoạt động hợp tác cơ sở hạ tầng giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia. Trong những năm qua, Bắc Kinh đã tham gia tài trợ hoặc triển khai nhiều dự án công cộng tại châu Á, châu Phi và các khu vực khác.

Đối với Campuchia, Morodok Techo được xem là một công trình thể thao có quy mô lớn, đồng thời thể hiện mối quan hệ hợp tác về kinh tế, ngoại giao và phát triển cơ sở hạ tầng giữa hai nước.

Sân vận động được quy hoạch để tổ chức nhiều loại hình thi đấu, bao gồm bóng đá và điền kinh. Việc tích hợp các hạng mục theo tiêu chuẩn quốc tế giúp công trình có thể phục vụ những giải đấu lớn và các sự kiện thể thao cấp cao.

Sức chứa 60.000 khán giả cũng tạo điều kiện để sân vận động trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện có quy mô lớn tại Campuchia. Bên cạnh hoạt động thi đấu, công trình còn có thể đóng vai trò là điểm đến tham quan nhờ hình dáng kiến trúc đặc trưng.

Sự kết hợp giữa quy mô, nguồn vốn tài trợ quốc tế và thiết kế mang yếu tố văn hóa đã giúp Sân vận động Quốc gia Morodok Techo trở thành một trong những công trình thể thao đáng chú ý tại Phnom Penh. Hình ảnh hai cấu trúc cao 99 m tiếp tục là đặc điểm nhận diện nổi bật của sân vận động này.