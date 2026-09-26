Hàng xóm Việt Nam được Trung Quốc tặng bệnh viện 2.600 tỷ đồng: Rộng 54.000 mét vuông, có sân bay trên nóc nhà

Nằm giữa thủ đô Vientiane, Bệnh viện Mahosot là một trong những dự án viện trợ y tế đáng chú ý nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á. Công trình có quy mô khoảng 54.000 m2, 600 giường bệnh, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và đặc biệt có cả bãi đáp trực thăng trên mái.

Mahosot không phải một bệnh viện hoàn toàn mới. Đây là một trong những cơ sở y tế lâu đời và quan trọng nhất của Lào, nằm tại thủ đô Vientiane. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cũ khiến Chính phủ Lào đứng trước nhu cầu nâng cấp bệnh viện thành một trung tâm y tế hiện đại.

Năm 2017, Trung Quốc quyết định hỗ trợ Lào thực hiện dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Mahosot. Theo dữ liệu của AidData, Bộ Thương mại Trung Quốc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại. Hãng thông tấn Lào KPL cũng công bố tổng vốn dự án ở mức hơn 590 triệu nhân dân tệ (gần 100 triệu USD).

Các công trình cao tối đa 8 tầng, bao gồm khu khám và cấp cứu, trung tâm kỹ thuật y khoa, khối điều trị nội trú, trung tâm bệnh truyền nhiễm, hội trường cùng hàng loạt hạng mục phụ trợ.

Trên mái bệnh viện còn bố trí bãi đáp trực thăng, phục vụ hoạt động vận chuyển và cấp cứu bệnh nhân trong những trường hợp cần thiết.

Khi dự án được triển khai, Sinomach - tập đoàn Trung Quốc tham gia dự án - từng mô tả Mahosot là bệnh viện do nước này viện trợ ra nước ngoài có quy mô xây dựng và số giường lớn nhất, đồng thời thuộc nhóm dự án viện trợ y tế có vốn đầu tư lớn nhất của Bắc Kinh vào thời điểm đó.

Một trong những bài toán đáng chú ý nhất của dự án là hoạt động khám chữa bệnh tại Mahosot không thể dừng lại trong nhiều năm để chờ công trình mới hoàn thành.

Theo Beijing Urban Construction Group, yêu cầu đặt ra là bệnh viện cũ phải tiếp tục hoạt động bình thường trong thời gian xây dựng. Vì vậy, toàn bộ dự án được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu gồm xây dựng khối bệnh truyền nhiễm, khu điều trị nội trú, hội trường và hệ thống xử lý nước thải. Sau khi những công trình này hoàn thành, các đơn vị của bệnh viện được chuyển sang cơ sở mới, tạo mặt bằng để triển khai phần còn lại.

Giai đoạn hai tiếp tục xây các khu khám cấp cứu và trung tâm kỹ thuật y khoa. Cách làm này giúp một trong những bệnh viện quan trọng nhất của Lào duy trì hoạt động trong lúc một tổ hợp y tế mới được dựng ngay trên khuôn viên hiện hữu.

Dự án cũng trải qua giai đoạn gián đoạn do đại dịch Covid-19, khiến thời gian hoàn thành kéo dài hơn kế hoạch ban đầu.

Dự án từng nhận được sự hiện diện trực tiếp của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai nước. Sau nhiều năm xây dựng, đến tháng 10/2024, Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng dự lễ hoàn thành tòa nhà mới của Bệnh viện Mahosot tại Vientiane.

Công trình được kỳ vọng giúp Lào nâng khả năng khám chữa bệnh ngay trong nước. Khi thỏa thuận triển khai dự án được ký, giới chức y tế Lào từng cho biết một trong những mục tiêu là cung cấp dịch vụ y tế hiện đại hơn, qua đó giảm nhu cầu người dân phải sang các quốc gia láng giềng điều trị.

Theo Xinhua, Vientiane Times