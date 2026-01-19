Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt SUV ngang cỡ Santa Fe, tiết kiệm xăng chỉ 3,9 L/100 km

Ngày 17/1, Tập đoàn Chery chính thức mở chương trình đặt trước kín cho mẫu Fulwin T9L, một mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Động thái này cho thấy Chery đang đẩy nhanh quá trình mở rộng dòng sản phẩm hybrid, hướng tới nhóm khách hàng gia đình và người dùng yêu cầu cao về công nghệ.

Fulwin T9L gây chú ý với ngôn ngữ thiết kế mới, mang đậm xu hướng hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt bán kín, kết hợp cùng cụm đèn pha mảnh mai tạo cảm giác liền mạch. Cản trước phía dưới được thiết kế với các khe gió nhiều lớp, góp phần tăng tính thể thao và cải thiện hiệu quả khí động học.

Xe có kích thước tổng thể dài 4.870 mm, rộng 1.930 mm, cao 1.710 mm, cùng chiều dài cơ sở lên tới 2.920 mm, hứa hẹn mang lại không gian cabin rộng rãi cho cả hai hàng ghế.

Nhìn từ bên hông, Fulwin T9L sử dụng tay nắm cửa bán ẩn và gương chiếu hậu không khung, trong khi phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu kéo dài toàn bộ chiều rộng. Đèn hậu chính được thiết kế dạng vòng cung kết hợp hiệu ứng chấm ma trận, tạo điểm nhấn nhận diện rõ rệt khi xe di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Không gian nội thất là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Fulwin T9L. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, vô lăng hai chấu phối hai tông màu và màn hình trung tâm IMAX HD 2.5K kích thước lớn 17,3 inch. Khu vực điều khiển trung tâm bố trí hai cửa gió điều hòa, đế sạc không dây và hai hộc để cốc đặt ngang, hướng đến sự tiện dụng cho người dùng.

Ghế trước trên Fulwin T9L thuộc loại “không trọng lực”, hỗ trợ chỉnh điện 16 hướng cho cả lái xe và hành khách, tích hợp đầy đủ các tính năng như thông gió, sưởi ấm, massage, nhớ vị trí, hỗ trợ thắt lưng và tựa chân.

Hàng ghế thứ hai có thể ngả điện tối đa 35 độ, đi kèm không gian để chân lên tới 1.037 mm, đồng thời cũng được trang bị thông gió và sưởi ấm. Đáng chú ý, cả ghế trước và ghế sau đều có thể cấu hình thành chế độ “giường đôi”, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi khi di chuyển đường dài.

Về công nghệ, Fulwin T9L được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Eagle 700+, sử dụng cảm biến LiDAR gắn trên nóc, chip Horizon Journey 6P với hiệu năng 560 TOPS và tổng cộng 27 cảm biến. Hệ thống này hỗ trợ các tính năng City NOA và Highway NOA, cho phép xe thực hiện nhiều thao tác phức tạp như chuyển làn, dẫn đường vào – ra cao tốc, nhận diện đèn giao thông và xử lý tình huống giao cắt trong đô thị.

Ở khía cạnh truyền động, Fulwin T9L sử dụng hệ thống Super Hybrid CDM Kunpeng (CDM6.0) của Chery, kết hợp động cơ xăng 1.5T và hộp số hybrid DHT260. Tổng công suất hệ thống đạt 260 kW (349 mã lực), mô-men xoắn cực đại 330 Nm.

Phiên bản dẫn động bốn bánh có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong chưa đầy 5 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 3,9 lít/100 km và phạm vi chạy thuần điện theo chuẩn CLTC đạt 230 km.