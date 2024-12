Hãng xe xây nhà máy lắp ráp tại Việt Nam ra mắt đối thủ Ford Everest: thiết kế hầm hố, giá từ 800 triệu đồng

Ngày 5/12, thương hiệu Trung Quốc Great Wall Motor đã chính thức cho ra mắt mẫu SUV Haval H9 phiên bản động cơ diesel thế hệ mới. Xe có 2 phiên bản Expansion Edition và Extreme Edition có mức giá lần lượt là 233.900 NDT (817 triệu đồng) và 247.900 NDT (866 triệu đồng). Haval định vị H9 cạnh tranh với đối thủ Ford Everest, Isuzu mu-X.

Về ngoại hình, phiên bản động cơ diesel vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản chạy bằng xăng. Mặt trước sử dụng lưới tản nhiệt hình chữ nhật được trang trí bằng bốn thanh crôm nằm ngang, kết hợp với đèn pha tròn cổ điển và cản trước dày màu đen. Phía sau xe có đèn phanh lắp cao, đèn hậu thẳng đứng, lốp dự phòng và cửa hậu mở ngang.

Hai phiên bản của Haval H9 sở hữu chiều dài lần lượt là 5.070 mm và 4.950 mm; trong khi chiều rộng lần lượt là 1.976 mm và 1.960 mm. Chiều cao và chiều dài cơ sở giống nhau cho cả hai phiên bản: lần lượt là 1.930 mm và 2.850 mm.

Nhìn từ bên hông, thân xe vuông vức, kết hợp với giá để hành lý trên nóc xe cũng như tay nắm cửa thông thường. Xe chạy trên vành xe đa chấu 18 inch.

Về nội thất, xe được trang bị vô lăng 3 chấu đa chức năng, bảng điều khiển LCD 10,25 inch và màn hình điều khiển trung tâm 14,6 inch, có thể hỗ trợ tương tác bằng giọng nói thông minh. Các nút bấm vật lý nằm bên dưới màn hình điều khiển trung tâm và có tay cầm off-road phía trước ghế lái phụ, sạc không dây 50W và hệ thống âm thanh 10 loa.

Mẫu SUV phiên bản động cơ diesel chỉ có 5 chỗ ngồi, thể tích cốp xe lên tới 791 lít. Hàng ghế thứ 2 có thể gập phẳng hoàn toàn với thể tích 1.814 lít, đủ đáp ứng nhu cầu cho những hành lý cỡ lớn (1 vali 28 inch, 2 vali 24 inch và 2 vali 20 inch).

Về sức mạnh, H9 được trang bị động cơ diesel 2.4T có công suất tối đa 137 kW (186 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 480Nm. Xe kết hợp với hộp số sàn tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh thông minh TOD, mô-men xoắn 0-100% có thể được phân bổ giữa cầu trước và cầu sau. Điều này giúp xe khỏe hơn phiên bản xăng và có khả năng thoát khỏi sự cố khi off-road ở tốc độ thấp.

Chức năng khóa cơ Mlock có thể khóa vi sai trung tâm, nâng cao khả năng thoát hiểm trong các tình huống off-road. Mức tiêu hao nhiên liệu toàn diện WLTC là 8,9 lít/100km.

Về công nghệ, xe sẽ được trang bị khởi động từ xa, giám sát từ xa qua App điện thoại thông minh, hình ảnh toàn cảnh 540 độ, đỗ xe kết hợp toàn cảnh, nâng cấp FOTA,...

Theo CNC, Great Wall Motor và Thành An Group (Công ty CP Tập đoàn Thành An, gọi tắt là TAG) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác sản xuất ô tô GWM theo hình thức lắp ráp tại Việt Nam. Theo đó, việc sản xuất và phân phối các mẫu xe GWM (Haval, Tank) tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025. Thành An Group là nhà phân phối đầu tiên dòng xe Haval - thương hiệu con thuộc GWM - tại Việt Nam.