Hãng xe Trung Quốc vừa vào Việt Nam trình làng chiếc sedan hoàn toàn mới, nhìn đã thấy mê

Lynk & Co ra mắt vào năm 2016, là thương hiệu chung của Geely và Volvo. Dù chỉ là một thương hiệu ô tô mới nhưng Lynk & Co đã dám thách thức toàn ngành công nghiệp ô tô lâu đời, với những sản phẩm mà công ty tự tin là có thể đáp ứng nhu cầu rộng lớn của toàn bộ thế hệ dân thành thị mở.



Tại Triển lãm ô tô quốc tế Bắc Kinh diễn ra từ ngày 25/4 - 4/5/2024, cùng chủ đề "Urban Playground", Lynk & Co thông báo trưng bày đa dạng các mẫu xe khác nhau, bao gồm cả những mẫu xe tân tiến rất được mong đợi với tính năng EM-P.

Được sản xuất bằng công nghệ kỹ thuật số và chế tạo tại Thụy Điển, các mẫu xe được trưng bày tại đây thể hiện khả năng tích hợp sâu rộng giữa các nguồn lực toàn cầu và sức mạnh tổng hợp của công nghệ.

Một trong những mẫu xe gây chú ý tại triển lãm lần này là chiếc 07 EM-P. Được trang bị các công nghệ EM-P, 07 EM-P hoàn toàn mới, các mẫu xe dự kiến sẽ mang đến những trải nghiệm chưa từng có cùng thiết kế nguyên bản, 4 chỗ ngồi với tính năng tương đương và khả năng lái thông minh được cải thiện hơn hẳn các mẫu trước đó. Mẫu xe mới này đưa hiệu suất lái và khả năng điều khiển lên một tầm cao mới, mang lại trải nghiệm lái bằng động cơ cảm ứng hiệu suất cao.

Về ngoại thất, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4827 x 1900 x 1480mm với chiều dài cơ sở 2843 mm. Tổng trọng lượng là 2319 kg.

Xe có đèn pha mỏng tích hợp vào lưới tản nhiệt. Các cột và mái màu đen, tay nắm cửa có thể thu vào, gương chiếu hậu không khung và dải đèn hậu LED chạy ngang theo chiều rộng của xe được nhấn mạnh bằng 4 hình chữ nhật.

Về nội thất, xe có màn hình đồng hồ LCD 12,3 inch cùng màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch, độ phân giải 2,5k và đi kèm hệ thống thông tin giải trí với HMI Lynk Flyme Auto Meizu.

Vô lăng có thiết kế hai tông màu khác thường và được viền trang trí bằng kim loại ở giữa. Bảng điều khiển trung tâm có đế sạc không dây cho hai điện thoại di động và phía sau là khay đựng cốc song song.

Về động cơ, 07 EM-P sử dụng hệ thống truyền động PHEV có tên EM-P với động cơ đốt trong 1,5 lít (BHE15-BFZ) cho công suất 120 mã lực. Chiếc sedan 07 EM-P của Lynk & Co là mẫu sedan plug-in hybrid cỡ trung với phạm vi hoạt động chạy hoàn toàn bằng điện lên tới 102 km. Xe sử dụng pin lithium iron phosphate 18,99kWh của CALB.

Tính đến tháng 11/2023, Lynk & Co đã sản xuất lũy kế 1 triệu xe ra thị trường toàn cầu và phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý, trung tâm dịch vụ và chuỗi club kết nối độc đáo.

Thương hiệu này đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2023 với 3 mẫu SUV là Lynk & Co 01, 05, 09 và 1 mẫu sedan là Lynk & Co 03+. Tháng 1/2024, Lynk & Co cũng đã chính thức khai trương showroom đầu tiên của mình tại TP.HCM.