Hãng xe Trung Quốc tăng giá bán 2 lần chỉ trong 4 tháng, lý do được đưa ra khiến ai cũng 'ngả ngửa'

Thanh Nhã |

BYD tiếp tục điều chỉnh giá bán tất cả dòng xe tại thị trường có dân số đông nhất thế giới. Đợt điều chỉnh này dự kiến khiến giá xe tăng thêm vài chục triệu đồng.

BYD chuẩn bị điều chỉnh giá các dòng xe điện của hãng tại Ấn Độ, với mức tăng từ 2 đến 3%, dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 1/5. Động thái này nhằm đáp ứng chi phí đầu vào tăng cao, một yếu tố đang ảnh hưởng đến nhiều nhà sản xuất ô tô hoạt động tại nước này.

Việc điều chỉnh giá sẽ áp dụng cho toàn bộ dòng xe BYD hiện đang được bán tại Ấn Độ, bao gồm 4 mẫu xe điện ở các phân khúc khác nhau.

BYD Ấn Độ tăng giá bán toàn bộ sản phẩm. Ảnh: ET Auto

Dòng sản phẩm của BYD tại Ấn Độ bao gồm BYD Atto 3, eMAX 7, Seal và Sealion 7. Với việc điều chỉnh sắp tới, người mua có thể dự kiến ​​mức tăng từ khoảng 50.000 Rupee đến hơn 150.000 Rupee, tương đương 14,2-42,7 triệu đồng, tùy thuộc vào mẫu xe và phiên bản.

Hiện tại, giá khởi điểm khoảng 24,99 lakh Rupee cho Atto 3 (khoảng 710 triệu đồng), trong khi Sealion 7 đứng đầu danh mục sản phẩm với giá khoảng 54,90 lakh Rupee (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Mức tăng giá dự kiến khác nhau giữa các mẫu xe, với các mẫu xe giá thấp có mức tăng tương đối nhỏ hơn, trong khi các mẫu xe cao cấp hơn có thể chứng kiến ​​mức tăng đáng kể hơn. Điều này phản ánh chiến lược định giá theo tỷ lệ thường được áp dụng trong các đợt điều chỉnh giá dựa trên phần trăm.

Đây là lần thứ 2 BYD Ấn Độ tăng giá bán trong năm 2026. Ảnh: ET Auto

Đây sẽ là lần điều chỉnh giá thứ hai của BYD trong năm 2026. Đầu năm nay, công ty đã thực hiện tăng giá chọn lọc đối với phiên bản cơ bản của vài dòng xe chủ lực, điều này giúp tránh được phản ứng mạnh của khách hàng trước áp lực chi phí cho nhà sản xuất.

Quyết định này phù hợp với xu hướng rộng hơn trong ngành ô tô, nơi các nhà sản xuất đã điều chỉnh giá để bù đắp chi phí đầu vào cao hơn, biến động tiền tệ và những thách thức trong chuỗi cung ứng. Đối với các nhà sản xuất xe điện, chi phí liên quan đến pin tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến chiến lược định giá.

Đối với người mua tiềm năng, đợt điều chỉnh sắp tới sẽ tạo ra một khoảng thời gian giới hạn để mua xe với giá hiện tại trước khi mức giá mới có hiệu lực.

