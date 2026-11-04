Hãng xe Mỹ đền 220 triệu USD vì bán dữ liệu lái xe cho bảo hiểm

Tập đoàn ô tô General Motors của Mỹ vừa đồng ý chi trả 220 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc hãng âm thầm thu thập và bán dữ liệu thói quen phanh xe của tài xế.

Theo cáo buộc của các bang, từ năm 2016 đến 2024, hàng triệu tài xế đã bị đưa vào chương trình Smart Driver (tạm dịch: chấm điểm lái xe thông minh) gắn với dịch vụ OnStar của hãng. Phần lớn được ghi danh ngay khi mua xe tại đại lý, nơi nhân viên bán hàng bị cáo buộc đã tự bấm đồng ý điều khoản thay khách, trong khi chương trình được quảng bá là giúp chủ xe lái an toàn hơn.

Trên thực tế, hệ thống cảm biến và định vị trong xe đã âm thầm ghi lại chi tiết các chuyến đi, gồm vị trí chính xác, tốc độ, việc thắt dây an toàn, số lần phanh gấp và số lần chạy quá tốc độ. Theo New York Times, dữ liệu này được bán cho các công ty môi giới như LexisNexis và Verisk, rồi đến tay các hãng bảo hiểm.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Các hãng bảo hiểm dùng dữ liệu này để định mức phí, và có trường hợp tăng phí đáng kể, dù GM từng nói sẽ không chia sẻ dữ liệu với hãng bảo hiểm nếu chủ xe chưa đồng ý rõ ràng. Ứng dụng OnStar còn báo sai cho hơn 370.000 tài xế rằng họ chưa tham gia Smart Driver, trong khi dữ liệu của họ vẫn bị thu thập và bán cho bên thứ ba.

Theo thỏa thuận, GM phải hạn chế dữ liệu thu thập, xin sự đồng ý rõ ràng của tài xế trước khi thu thập hay chia sẻ dữ liệu lái xe và vị trí, và để bên thứ ba đánh giá việc tuân thủ. Hãng đã ngừng Smart Driver từ tháng 4/2024 sau khi New York Times đưa tin, và trước đó đã dàn xếp với cơ quan thương mại liên bang FTC cùng bang California (12,75 triệu USD).

Vụ việc là lời cảnh báo cho người dùng ô tô thông minh và xe điện: nên kiểm tra kỹ mục quyền riêng tư trên màn hình trung tâm cùng các ứng dụng đi kèm, và tắt tính năng chia sẻ dữ liệu di chuyển với bên thứ ba nếu không cần thiết.