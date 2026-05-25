Royal Enfield quay trở lại Việt Nam

Thị trường xe hai bánh phân khối lớn tại Việt Nam vừa ghi nhận sự trở lại của thương hiệu mô tô hoàng gia Anh Royal Enfield. Theo đó, Công ty TNHH Trâm Anh Motor Sports (TAMS) sẽ đảm nhận vai trò nhập khẩu, phân phối chính hãng và cung ứng dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Được thiết lập nền móng vững chắc từ năm 1901 tại Anh Quốc, Royal Enfield hiện đang nắm giữ vị thế là thương hiệu mô tô có lịch sử lâu đời nhất thế giới vẫn còn duy trì các hoạt động sản xuất một cách liên tục cho đến thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện lần này của Royal Enfield không đơn thuần là một hoạt động thương mại thông thường, mà đây còn là sự kiện đặc biệt nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm cột mốc 125 năm hình thành và phát triển của thương hiệu trên quy mô toàn cầu.

Ông Manoj Gajarlawar, Giám đốc Kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Royal Enfield, giới thiệu về thương hiệu tại sự kiện ra mắt.

Trong những năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn năm 2025 vừa qua, Royal Enfield đã liên tục ghi nhận những bước tăng trưởng nhảy vọt mang tính lịch sử khi vượt qua các cột mốc sản lượng lớn và thiết lập mạng lưới gần 1.200 đại lý phân phối tại trên 80 quốc gia, bàn giao khoảng 1,2 triệu chiếc xe trên toàn thế giới. Royal Enfield cũng là hãng xe số 1 trong phân khúc cỡ trung tại Ấn Độ, Ý và Anh quốc.

Trong 5 năm qua, Royal Enfield đã nhận được hàng loạt giải thưởng từ các tổ chức uy tín, trong đó có thể kể tới như 28 giải thưởng xe của năm, 3 giải thưởng nhà máy sản xuất xe của năm, 10 giải thưởng dành cho xe phong cách tân cổ điển.

Những thành tựu vững chắc đó phần lớn bắt nguồn từ việc hãng xe luôn kiên định theo đuổi triết lý cốt lõi mang tên "Pure Motorcycling" - tức mô tô thuần khiết. Đây là phong cách tập trung kiến tạo nên những phương tiện lôi cuốn, đơn giản, dễ dàng tiếp cận và mang lại niềm vui cầm lái nguyên bản nhất cho người điều khiển để họ tự do khám phá cũng như thể hiện cá tính riêng.

Ra mắt 5 mẫu xe máy đời mới

Royal Enfield cùng nhà phân phối TAMS đã tung ra dải sản phẩm gồm 5 dòng xe đời mới tại Việt Nam. Đáng chú ý, tất cả các dòng xe mô tô mới do TAMS phân phối đều đi kèm chính sách bảo hành chính hãng với thời hạn 3 năm không giới hạn quãng đường di chuyển.

Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350 là mẫu xe đầu tiên được giới thiệu, thể hiện rõ nét nhất DNA nguyên bản và văn hóa thiết kế cơ khí cổ điển của thương hiệu. Kiểu dáng tổng thể của chiếc xe gợi nhớ về hình dáng đơn giản nhưng đầy cuốn hút của những chiếc mô tô kiểu Anh giai đoạn hậu chiến.

Với diện mạo mang tính hoài cổ, Classic 350 vẫn được tích hợp khéo léo hàng loạt công nghệ hiện đại thiết yếu nhằm tối ưu hóa trải nghiệm vận hành của người lái. Xe sở hữu hệ thống đèn định vị LED hiện đại, bảng đồng hồ có đèn báo cấp số, cổng sạc thiết bị di động USB Type-C, đi kèm hệ thống giảm xóc ống lồng chứa khí và phanh đĩa kích thước 28mm.

Royal Enfield Classic 350 trang bị động cơ xi lanh đơn 349 cc cho công suất 20,2 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 27 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Royal Enfield Hunter 350

Sản phẩm thứ hai được giới thiệu là Royal Enfield Hunter 350, được định hình dành riêng cho không gian đô thị thời đại mới với sự hòa trộn giữa nét quyến rũ cổ điển và hơi thở năng động.

Hunter 350 trang bị bộ mâm đúc hợp kim đi kèm lốp không săm bản rộng, hệ thống phanh đĩa kết hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh và bộ ly hợp chống trượt hỗ trợ giúp thao tác bóp côn trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu cụm điều khiển gọn gàng với các công tắc xoay mang phong cách retro và cổng sạc nhanh tiện lợi.

Xe sử dụng động cơ có thông số tương tự mẫu Classic 350.

Royal Enfield Himalayan 450

Đối với những tín đồ đam mê du lịch mạo hiểm và thường xuyên thực hiện các chuyến đi thám hiểm xuyên địa hình, Royal Enfield Himalayan 450 thế hệ mới chính là người bạn đồng hành lý tưởng.

Dòng xe adventure tourer chuyên dụng này đã khẳng định được giá trị vượt trội thông qua khả năng vận hành bền bỉ ở những vùng địa hình hiểm trở bậc nhất thế giới, như cung đường Leh - Ladakh thuộc hệ thống dãy núi Himalaya.

Himalayan 450 sử dụng động cơ Sherpa làm mát bằng chất lỏng có dung tích 452cc hoàn toàn mới, sản sinh công suất tối đa đạt mức 40,02 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 40 Nm tại dải tua 5.500 vòng/phút.

Sức mạnh của xe được tinh chỉnh để truyền tải một cách mượt mà khi có tới 90% lượng mô-men xoắn xuất hiện ngay từ dải tua thấp 3.000 vòng/phút. Hệ thống treo của xe sử dụng phuộc ngược cao cấp của Showa kết hợp với cấu hình bánh trước kích thước 21 inch và bánh sau 17 inch tiêu chuẩn.

Royal Enfield Guerrilla 450

Mẫu xe thứ tư được giới thiệu là Royal Enfield Guerrilla 450, được định vị là một chiếc roadster cao cấp. Mẫu xe này sử dụng chung nền tảng động cơ Sherpa với Himalayan 450, Guerrilla 450 đã được các kỹ sư tinh chỉnh lại cấu hình để mang đến hiệu suất bứt tốc mạnh mẽ và phấn khích hơn trên đường bằng.

Khối động cơ DOHC 4 van này cung cấp công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm, đảm bảo phản xạ của xe cực kỳ nhạy bén trước mỗi cú vặn ga của người điều khiển. Xe sử dụng hệ thống khung sườn ống thép kép vững chắc đi cùng tư thế lái năng động, cho phép người lái có thể ngồi thẳng lưng thoải mái khi đi phố hoặc hơi chồm nhẹ về phía trước lúc tăng tốc.

Royal Enfield Super Meteor 650

Cuối cùng, dòng xe có dung tích xi-lanh lớn nhất trong đợt ra mắt lần này là Royal Enfield Super Meteor 650, một mẫu cruiser phong cách retro. Xe được phát triển dựa trên nền tảng khối động cơ đôi dung tích 648cc có mô-men xoắn lớn.

Là một dòng xe đường trường thực thụ, Super Meteor 650 sở hữu kiểu dáng bệ vệ với trọng tâm thấp, yên xe rộng rãi ở phần hông và ghi-đông cao góc rộng kết hợp hệ thống gác chân đưa hẳn về phía trước, giúp tạo nên tư thế ngồi thư thái.

Mẫu xe này đem lại sự ổn định vững chãi khi di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc nhờ vào bộ lốp không săm bản rộng lắp trên mâm hợp kim kích cỡ 19 inch phía trước và 16 inch phía sau. Các cùm công tắc của xe được làm bằng chất liệu nhôm mạ cao cấp kết hợp cùng các công tắc xoay độc đáo mang lại cảm giác sang trọng.

Bảng tổng hợp các phiên bản và giá bán các xe Royal Enfield vừa ra mắt Việt Nam: