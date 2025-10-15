Hãng xe máy Ấn Độ lừng danh sắp trở lại Việt Nam: Có mẫu chuyên trị đường đèo Himalaya cao hơn 5.000 mét

Thời gian gần đây, cộng đồng người yêu xe mô tô tại Việt Nam đang lan truyền thông tin cho rằng thương hiệu Royal Enfield của Ấn Độ sắp quay trở lại thị trường Việt Nam. Các nguồn tin này được cho đến từ phía đại lý và tư vấn bán hàng, cho biết rằng Royal Enfield sẽ tái xuất vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 tới.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ Royal Enfield toàn cầu, đồng thời cũng chưa có đơn vị phân phối nào tại Việt Nam xác nhận thông tin này. Việc đơn vị nào sẽ là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức cho thương hiệu Anh–Ấn trong lần quay lại này vẫn là một ẩn số.

Interceptor 650 là một trong những mẫu xe rất được ưa chuộng của Royal Enfield khi hãng còn có nhà phân phối tại Việt Nam.

Được biết, Royal Enfield chính thức đặt chân vào thị trường Việt Nam từ tháng 10/2017 thông qua nhà phân phối Al Naboodah International Việt Nam. Khi đó, hãng khai trương showroom tại TP.HCM và Hà Nội, kinh doanh các mẫu xe mang phong cách hoài cổ như Bullet, Classic, Continental GT cùng dòng xe adventure Himalayan. Mức giá được cho là khá cạnh tranh, trong bối cảnh thị trường mô tô phân khối lớn tại Việt Nam đang phát triển nhanh.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Royal Enfield tại Việt Nam không đạt kết quả như kỳ vọng khiến đơn vị phân phối gặp nhiều khó khăn. Cuối tháng 3/2021, nhà phân phối Al Naboodah chính thức thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh xe Royal Enfield tại Việt Nam. Nhà phân phối cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ bảo hành và phụ tùng cho khách hàng hiện có cho đến khi có đối tác mới tiếp quản.

Sau khi rút lui, nhiều nguồn tin cho rằng Royal Enfield vẫn nỗ lực tìm kiếm đối tác để quay lại thị trường. Năm 2022, từng có tin đồn hãng chuẩn bị hợp tác với một doanh nghiệp trong nước để mở lại hệ thống phân phối, song kế hoạch này chưa thành hiện thực.

Al Naboodah nhận phân phối xe của nhiều thương hiệu khác nhau tại Việt Nam, trong đó có Harley-Davidson.

Trên thực tế, Royal Enfield là một trong những hãng mô tô lâu đời và uy tín hàng đầu thế giới khi có lịch sử hơn 120 năm, khởi nguồn từ Anh quốc vào cuối thế kỷ XIX. Tên gọi “Royal Enfield” bắt nguồn từ việc công ty ban đầu sản xuất linh kiện cho nhà máy vũ khí Hoàng gia Anh – Royal Small Arms Factory tại Enfield.

Sau nhiều biến động, khi Royal Enfield Anh ngừng sản xuất vào năm 1967, hoạt động tại Ấn Độ tiếp tục được duy trì bởi Enfield of India. Đến năm 1994, thương hiệu này được tập đoàn Eicher Motor mua lại và phát triển thành Royal Enfield Motors Limited như hiện nay.

Đặc trưng thiết kế xe của Royal Enfield là tính hoài cổ.

Tại Ấn Độ, Royal Enfield đang là nhà sản xuất mô tô hàng đầu trong phân khúc 250–750 cc, nắm giữ thị phần đáng kể ở phân khúc xe hoài cổ và adventure tầm trung. Các mẫu xe như Bullet, Classic, Meteor, Interceptor hay Himalayan có vai trò quan trọng giúp hãng duy trì vị thế và tạo nên cộng đồng người dùng đông đảo.

Trên thị trường quốc tế, Royal Enfield đã mở rộng mạng lưới sang Đông Nam Á, châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời nâng cấp các dòng xe với công nghệ hiện đại hơn như động cơ làm mát bằng dung dịch và hệ thống lái điện tử.

Royal Enfield Himalayan đời mới.

Trong số các xe của Royal Enfield, mẫu mô tô adventure Himalayan 450 được xem là đại diện tiêu biểu cho tinh thần “đi xa, đi mọi nơi” của hãng. Đây là mẫu mô tô adventure cỡ trung được thiết kế để vượt qua địa hình phức tạp, đặc biệt là các cung đường trên dãy Himalaya.

Xe sử dụng động cơ xilanh đơn 452 cc làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa khoảng 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp và hệ thống ly hợp hỗ trợ. Trọng lượng xe khoảng 196 kg, dung tích bình xăng 17 lít và chiều cao yên có thể điều chỉnh từ 805 đến 825 mm – phù hợp với nhiều vóc dáng người lái.

Điều thú vị là nhiều đơn vị du lịch tại Ấn Độ chọn Royal Enfield Himalayan 450 làm xe cho khách sử dụng để chinh phục hành trình quanh dãy núi Himalaya. Hành trình này đi qua nhiều đoạn đường ấn tượng, trong đó có con đèo Chang La ở vùng Ladakh cao khoảng 5.360 mét so với mực nước biển, từng được ghi nhận là cung đường xe chạy cao nhất thế giới.

Mẫu Royal Enfield Himalayan thường xuyên được sử dụng trong các hành trình chinh phục quanh Himalaya. Ảnh: Motobirds

Hiện nay, danh mục sản phẩm của Royal Enfield khá đa dạng, bao gồm các dòng xe hoài cổ như Classic 350, Bullet 350, Meteor 350, các mẫu xe song song hai xi-lanh Interceptor 650 và Continental GT 650, cùng các mẫu adventure như Scram 411 và Himalayan 450. Gần đây nhất, hãng giới thiệu Guerrilla 450 – mẫu roadster dựa trên nền tảng của Himalayan, hướng đến người dùng trẻ tuổi ở đô thị.

Tại Việt Nam giai đoạn 2017–2021, Royal Enfield từng phân phối nhiều mẫu xe trong danh mục toàn cầu, bao gồm Classic, Bullet, Continental GT, Interceptor và Himalayan. Những mẫu xe này được đánh giá cao về thiết kế hoài cổ và độ bền cơ học, nhưng gặp khó khăn trong cạnh tranh với các thương hiệu có mạng lưới bảo hành và hậu mãi mạnh hơn.