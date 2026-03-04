Hãng xe 100 năm tuổi nổi tiếng bất ngờ triệu hồi khẩn 85.400 xe SUV: Khủng hoảng an toàn kéo dài suốt 5 năm

Hãng xe Hàn Quốc Kia vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 85.400 xe SUV tại thị trường Mỹ do một lỗi có thể gây nguy cơ mất an toàn. Động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, không chỉ vì quy mô, mà còn bởi nó nối dài chuỗi vấn đề an toàn mà hãng xe này đã đối mặt trong những năm gần đây.

Đợt triệu hồi lần này liên quan đến nguy cơ lỗi kỹ thuật trong hệ thống có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành ổn định của xe. Hãng cho biết chưa ghi nhận tai nạn nghiêm trọng liên quan đến lỗi này, song việc chủ động triệu hồi nhằm giảm thiểu rủi ro và tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý an toàn giao thông Mỹ.

Mặc dù hơn 85.000 xe không phải là con số khổng lồ nếu so với sản lượng toàn cầu của Kia, nhưng đây lại là tín hiệu nhạy cảm trong bối cảnh hãng đang nỗ lực củng cố hình ảnh thương hiệu tại thị trường Mỹ - một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng.

Trong vòng 5 năm qua, Kia và công ty mẹ Hyundai Motor đã nhiều lần đối mặt với các chiến dịch triệu hồi quy mô lớn tại Mỹ. Các vấn đề từng được ghi nhận bao gồm nguy cơ cháy động cơ, lỗi hệ thống phanh, và gần đây là lỗ hổng liên quan đến hệ thống chống trộm khiến nhiều mẫu xe dễ bị đánh cắp.

Theo dữ liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), hàng triệu xe Kia và Hyundai đã bị ảnh hưởng bởi các đợt triệu hồi khác nhau trong giai đoạn 2018–2024. Đặc biệt, năm 2023, hai hãng từng phải triệu hồi hơn 3 triệu xe tại Mỹ do nguy cơ cháy động cơ và khuyến cáo người dùng đỗ xe ngoài trời để phòng ngừa rủi ro.

Ngoài thiệt hại tài chính trực tiếp từ chi phí sửa chữa và đền bù, những đợt triệu hồi liên tiếp còn gây tổn hại đáng kể đến uy tín thương hiệu - yếu tố vốn rất nhạy cảm trong ngành công nghiệp ô tô.

Kia đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang xe điện, với tham vọng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc EV toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi công nghệ nhanh chóng cũng đi kèm rủi ro mới về chất lượng và an toàn.

Ngành ô tô toàn cầu hiện chứng kiến số lượng triệu hồi gia tăng khi các hệ thống ngày càng phức tạp, tích hợp nhiều phần mềm và linh kiện điện tử. Theo phân tích của CNBC, các hãng xe phải đối mặt với thách thức lớn trong việc kiểm soát chất lượng chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn bị gián đoạn và tái cấu trúc sau đại dịch.

Dù Kia đã cải thiện đáng kể về thiết kế và công nghệ trong thập kỷ qua, hình ảnh về các sự cố cháy động cơ và lỗ hổng chống trộm vẫn chưa hoàn toàn được xóa nhòa trong tâm trí người tiêu dùng Mỹ. Các chuyên gia phân tích cho rằng, trong ngành ô tô, niềm tin về an toàn là yếu tố sống còn. Một thương hiệu có thể mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, nhưng chỉ cần một vài sự cố lặp lại là đủ để làm lung lay lòng tin.

Việc chủ động triệu hồi thường được xem là hành động có trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu tần suất quá dày đặc, nó có thể tạo cảm giác về vấn đề hệ thống trong kiểm soát chất lượng.

Kia, với tuổi đời gần 100 năm, không phải hãng duy nhất đối mặt với khủng hoảng triệu hồi. Những năm gần đây, các “ông lớn” như Toyota, General Motors và Ford Motor Company cũng liên tục công bố các chiến dịch sửa lỗi quy mô lớn. Theo dữ liệu từ NHTSA, số lượng xe bị triệu hồi tại Mỹ trong năm 2023 vượt 30 triệu chiếc. Điều này cho thấy triệu hồi đang trở thành thực tế phổ biến trong ngành, khi tiêu chuẩn an toàn ngày càng nghiêm ngặt và công nghệ ngày càng phức tạp.

