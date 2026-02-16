Hãng xây nhà máy ở Bình Dương ra mắt xe tay ga giá 37 triệu đồng, được săn đón không kém Honda Vision và SH Mode

Hãng xe Đài Loan KYMCO vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga KYMCO Agility Eco 125 tại thị trường Philippines, bổ sung thêm lựa chọn xe tay ga phổ thông hướng đến nhóm khách hàng đề cao tính kinh tế và khả năng vận hành thực dụng trong đô thị.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Agility Eco 125 được định vị là dòng xe tay ga thông minh, tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày của người dân đô thị, đồng thời phù hợp với các mục đích sử dụng đa dạng như đi làm, kinh doanh nhỏ lẻ hay giao nhận hàng hóa. Mẫu xe được phát triển theo hướng tối ưu chi phí vận hành, tính linh hoạt và độ bền trong điều kiện giao thông đông đúc đặc trưng tại các thành phố lớn ở Philippines.

Về vận hành, Agility Eco 125 trang bị động cơ dung tích 125cc, 4 thì, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử và làm mát bằng gió, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Khối động cơ này được hãng tinh chỉnh nhằm cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu.

Theo công bố, xe đạt mức tiêu thụ trung bình khoảng 53 km/lít (chuẩn WMTC), tương đương 1,88L/100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 9 lít, quãng đường di chuyển tối đa có thể đạt gần 477 km sau mỗi lần đổ đầy, con số được đánh giá phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển xa hoặc cần tối ưu chi phí nhiên liệu.

Thiết kế của mẫu xe tập trung vào tính thực dụng. Phía trước bố trí hai hộc chứa đồ cỡ lớn, có thể đặt vừa chai nước dung tích 1 lít hoặc các vật dụng cá nhân. Sàn để chân rộng kích thước 45 x 27 cm cho phép chở thêm hàng hóa cồng kềnh, thậm chí đủ chỗ cho hai bình nước loại 5 gallon. Khoang chứa đồ dưới yên có thể để vừa mũ bảo hiểm tiêu chuẩn, trong khi thùng chứa phía sau dung tích 30 lít giúp mở rộng đáng kể khả năng chở đồ – yếu tố quan trọng với người dùng làm dịch vụ hoặc kinh doanh nhỏ.

Yếu tố an toàn cũng được chú trọng trên Agility Eco 125. Xe sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, giúp tăng hiệu quả hãm tốc và độ ổn định khi phanh gấp. Hệ thống chiếu sáng LED toàn phần đi kèm đèn định vị ban ngày (DRL) không chỉ cải thiện khả năng quan sát mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn so với các mẫu xe tay ga phổ thông truyền thống.

Khu vực lái được trang bị bảng đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành như điện áp ắc quy, cảnh báo động cơ, thời gian và quãng đường. Chiều cao yên ở mức 29,9 inch (khoảng 760 mm) giúp người lái dễ chống chân, phù hợp với thể trạng người dùng châu Á. Thiết kế gắp sau liền khối với động cơ cũng góp phần tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ trung bình.

Theo KYMCO, Agility Eco 125 hướng đến nhóm khách hàng trẻ, người lao động đô thị và những người tìm kiếm phương tiện bền bỉ với chi phí sở hữu hợp lý. Mẫu xe được phân phối tại Philippines với ba tùy chọn màu gồm Cloud Gray, Matte Brown và Dark Gray Metallic.

Giá bán đề xuất của xe ở mức 82.500 Peso Philippines, tương đương khoảng 37 triệu đồng. Với mức giá này, Agility Eco 125 được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe tay ga phổ thông, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hiệu quả nhiên liệu, tính đa dụng và chi phí vận hành dài hạn.

Việc ra mắt Agility Eco 125 cũng cho thấy chiến lược của KYMCO trong việc mở rộng dải sản phẩm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu tại Đông Nam Á – khu vực có nhu cầu cao đối với các phương tiện di chuyển cá nhân giá hợp lý nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.