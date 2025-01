Hàng vạn người “đi bão” ăn mừng chiến thắng, CSGT Hà Nội huy động 100% quân số

Khoảng 22h10 ngày 5-1, khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam và Thái Lan vừa mãn cuộc, từ Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh giao thông (Công an thành phố Hà Nội) những mệnh lệnh chỉ huy bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã được phát ra với nhiệm vụ rõ ràng:

Các Đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn bảo đảm hướng dẫn người hâm mộ di chuyển trên đường an toàn, trật tự. Các lực lượng ứng trực trên đường kịp thời ngăn cản các biểu hiện quá khích, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Có mặt chỉ đạo lực lượng Csgt trên phố Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trước đó 15 Đội Cảnh sát giao thông đã nhận nhiệm vụ ứng trực 100% quân số, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã sẵn sàng làm nhiệm vụ xuyên đêm trong niềm vui chung chiến thắng của người hâm mộ Thủ đô.

Ghi nhận, ngay sau khi kết thúc trận đấu mọi ngả đường đều chật cứng người hâm mộ, tràn ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng và tiếng hô “Việt Nam vô địch” cùng lời hát “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đổ về hồ Gươm, hồ Tây, quảng trường Ba Đình.

CĐV Hà Nội ăn mừng chiến thắng không quên tuân thủ tốt luật giao thông

Tuy nhiên khác với tâm lý du di sẵn sàng vi phạm giao thông vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi trên hè… dòng người và phương tiện tưởng như bất tận di chuyển trong trật tự, chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại mỗi ngã tư, ngã ba.

Cũng tại những nút giao thông toàn thành phố, cảnh sát giao thông, công an phường cũng tổ chức ứng trực nghiêm túc làm nhiệm vụ dù cố nén niềm vui chung của cả thành phố một đêm không ngủ.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông cho biết) từ ngã 8 Cửa Nam, các ngã tư Hai Bà Trưng, đường Trần Nhật Duật… cán bộ, chiến sĩ ứng trực đã hướng dẫn dòng người và phương tiện di chuyển hợp lý không tập trung đông người gây ùn ứ khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm nơi đang diễn ra không gian phố đi bộ.

Trên hướng đi từ quận Hà Đông về trung tâm thành phố, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7 cho biết, dòng người di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… di chuyển trong trật tự.

Đơn vị đã tăng cường thêm các tổ tuần tra cùng Công an quận Thanh Xuân ứng trực tại “nút giao thông 4 tầng” Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến dự kiến có hàng vạn người cùng xuống đường. Tuy nhiên, lực lượng công an không phải vất vả điều tiết giao thông và duy trì an ninh trật tự vì người hâm mộ đều tuân thủ dừng đỗ theo tín hiệu đèn giao thông không lấn làn, đỗ sai vạch và đi trên vỉa hè.

Ở khu vực quận Long Biên, Đội Cảnh sát giao thông số 5 cũng tăng cường thêm các tổ tuần tra cùng phối hợp các tổ công tác ứng trực tại cầu Đuống, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương, Phù Đổng, Đông Trù… hướng dẫn dòng người phương tiện từ địa bàn và các tỉnh bạn Hưng Yên, Bắc Ninh sang hoà cùng niềm vui chung chiến thắng với người hâm mộ Thủ đô.

Trực tiếp ứng trực trên đường Nguyễn Văn Cừ, Thiếu tá Hà Tuấn Minh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 5 cho biết, việc kiểm tra các dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn, xử lý các hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạc lách đánh võng… vẫn được triển khai theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm vì người dân đều tuân thủ luật giao thông.Hỗ trợ cho Cảnh sát giao thông, Công an thành phố thông tin, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát PCCC và CNCH, các tổ công tác 141 đã được giao nhiệm vụ tăng ca bảo đảm giữ vững an ninh trật tự thành phố trong một đêm dự kiến niềm vui sẽ kéo dài bất tật.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã huy động tối đa lực lượng trực và ứng trực triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố từ đêm ngày 5, rạng sáng ngày 6-1.

Cũng bắt đầu từ 6h sáng ngày 6-1, 10 tổ công tác đặc biệt Phòng Cảnh sát giao thông cũng triển khai trên các ngã tư với nhiệm vụ duy trì trật tự an toàn giao thông, bảo đảm thực hiện nghiêm việc xử lý các lỗi vi phạm giao thông theo tinh thần Nghị định 168/2024/NĐ-CP góp phần định hình những nét văn hoá giao thông ngay từ tuần đầu tiên của năm 2025 hướng tới một năm: Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai - là chủ đề năm an toàn giao thông 2025.