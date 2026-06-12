Hằng Túi và Mi Vân đấu tố căng trên MXH, lôi cả chuyện học thức ra để so kè đẳng cấp

Cả hai đăng tải nhiều status, bình luận thẳng vào đối phương.

Mới đây, Hằng Túi và Mi Vân trở thành cái tên được cư dân mạng dành nhiều sự quan tâm. Bởi cả hai liên tục nhắc đến tên người kia với lời lẽ công kích, không ngại “vào thẳng” drama và liên tục đòi đối phương bỏ block để đối chất. Điều này khiến “team qua đường” hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các hot girl đời đầu.

Nguồn cơn tranh cãi

Theo đó, chuyện bắt nguồn từ một status của Hằng Túi khi cô chia sẻ về việc liên quan đến mối quan hệ với chồng cũ và các con. Cô đăng tải lại một bình luận cho rằng nếu cảm thấy áp lực về chi phí nuôi con thì nên để chồng cũ cùng trực tiếp chăm sóc các con, thay vì vừa nhận trách nhiệm nuôi dưỡng vừa đưa ra các yêu cầu về mức chu cấp. Sau đó, cô cũng chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này.

Phía dưới phần bình luận, Hằng Túi ẩn ý nhắc đến mối quan hệ của chồng cũ và vợ mới cùng những ồn ào gần đây xoay quanh mối quan hệ 3 người.

Nguồn cơn bắt đầu từ việc Hằng Túi đăng đàn phản bác antifan khi bình luận về đời tư, mối quan hệ của cô và chồng cũ

Cũng từ đây, hot girl Mi Vân bất ngờ lên tiếng, cho rằng Hằng Túi được mệnh danh là doanh nhân thành đạt, không nên công khai vu khống cho ai mà chưa có bằng chứng. Bên cạnh đó, Mi Vân cũng để lại bình luận không mấy tích cực về nghề nghiệp hiện tại của Hằng Túi.

Mi Vân bày tỏ Hằng Túi hiện tại chỉ là một người gắn link affiliate, không có sự phát triển rõ ràng nhưng cách nói chuyện lại “thượng đẳng”, coi thường người khác. Ngoài ra, Mi Vân cũng nhắc đến vấn đề học thức của Hằng Túi khiến câu chuyện càng trở nên căng thẳng.

Đoạn bình luận này sau đó được Hằng Túi cap màn hình, đăng tải trên trang cá nhân của mình. Cùng với đó, cô đáp trả rằng bản thân đã xoá bình luận và block Mi Vân vì các thông tin về đời tư không chính xác, chỉ hóng hớt trên MXH.

Ngoài ra, Hằng Túi cũng “thả nhẹ” tấm ảnh chứng minh học vấn của mình để trả lời lại bình luận đánh giá học thức từ Mi Vân.

Hằng Túi nhắc thẳng tên, kèm ảnh chụp màn hình bình luận công kích của Mi Vân

Hằng Túi cũng chứng minh trình độ học vấn của mình và đáp trả về những tin đồn đời tư

Mi Vân và Hằng Túi đấu tố căng trên mạng xã hội

Trước việc bị Hằng Túi công khai nhắc tên trên trang cá nhân, Mi Vân tiếp tục đăng tải một status dài để “đối đầu” với Hằng Túi.

Đồng thời, Mi Vân chia sẻ: “Mọi người có nhận ra không? Chị chị dám nói tôi học thức như thế nào, sự nghiệp ra sao mà dám chê chị ấy. Tiện đây, tôi nói luôn tôi cũng cử nhân Piano học 15 năm ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Cấp 1, cấp 2 học trường chuyên, lớp chọn, đi thi học sinh giỏi văn. Sau đó thi thêm chứng chỉ sư phạm đi làm giảng viên được hơn chục năm nay. Ngoài ra tôi có cửa hàng quần sao thiết kế cũng hơn chục năm, tiếp khách cao cấp, làm ăn đàng hoàng, phát triển vững mạnh”.

Sau khị bị réo tên, Mi Vân cũng có động thái đăng tải status dài nhắc đến Hằng Túi

Cô liên tục để lại bình luận khiến dân tình chú ý

Đến hiện tại, dù không trực tiếp đối chất với nhau nhưng cả Hằng Túi và Mi Vân đều tiếp tục đăng bài hoặc bình luận trên trang cá nhân của mình.

Sự việc hiện vẫn được nhiều người quan tâm, theo dõi.

Hằng Túi (tên thường gọi trên mạng xã hội) là một hotmom Hà Nội, nổi tiếng từ thời kỳ Facebook bùng nổ nhờ hình ảnh một bà mẹ trẻ năng động, cá tính và khéo kinh doanh.

Biệt danh “Hằng Túi” xuất phát từ việc cô từng kinh doanh túi xách hàng hiệu và các sản phẩm thời trang. Dần dần, cái tên này trở thành “thương hiệu cá nhân” gắn liền với cô suốt nhiều năm. Không chỉ gây chú ý vì ngoại hình trẻ trung, phong cách sống hiện đại, Hằng Túi còn được nhắc đến nhiều bởi cuộc sống gia đình đông con và những câu chuyện hôn nhân từng gây xôn xao mạng xã hội.

Hằng Túi

Mi Vân

Còn Mi Vân sinh năm 1988, được xem là thế hệ hot girl đầu tiên của Hà Nội. Cô nổi tiếng từ những năm 2005 - 2006, khi còn là sinh viên trường nhạc với vẻ đẹp ngọt ngào, phúc hậu và liên tục lên bìa các tờ báo dành cho tuổi teen. Bên cạnh làm mẫu ảnh, cô còn đóng nhiều MV ca nhạc, trong đó có 'Đôi mắt' của cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và phim điện ảnh 'Chiến dịch trái tim bên phải'.

Năm 2010, khi tên tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô kết hôn với một thiếu gia và theo chồng vào TP. HCM sinh sống nhưng cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc. Nhiều năm nay, Mi Vân chọn cuộc sống không ồn ào và rời xa các hoạt động giải trí.