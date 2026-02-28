Hằng Túi lên tiếng về chuyện bị tố lừa đảo, lùa gà bitcoin

Trưa ngày 28/2, Hằng Túi đăng dòng trạng thái lên trên trên MXH về những thông tin mà cô cho là sai sự thật về bản thân mình. Cô khẳng định những lời tố về mình như "lừa đảo /lùa gà bitcoin/ thu tiền khoá học" là vô căng cứ, bị đồn thổi qua nhiều người, khiến công chúng hiểu sai về mình.

Cô khẳng định nếu mình dám bất chấp làm những việc đó với uy tín của bản thân thì bây giờ đã gom được tài sản và không còn xuất hiện trên Facebook như hiện tại. Trước đây cô chọn cách im lặng nhưng hiện tại thấy đã đến lúc “nhờ đến pháp luật”.

“Trước đó tôi nghĩ đơn giản mình không nhận tiền từ ai, không làm những việc đó thì cứ kệ đi cho người ta đồn, im lặng là khinh bỉ, là vàng nhưng có lẽ tôi đã nhầm, đó chỉ là miếng mồi ngon cho những người muốn tôi phải bị phá huỷ, muốn dùng tôi để câu like câu view, đã đến lúc tôi cần nghiêm túc xem xét lại: không cần đôi co, thanh minh, giải thích, tôi chọn nhờ đến PHÁP LUẬT” - trích từ chia sẻ của Hằng Túi.

Hằng Túi lên tiếng về các thông tin liên quan đến mình gần đây (Ảnh chụp màn hình)

Hằng Túi cũng nói thêm rằng quyết định này sẽ mất thời gian và chưa biết kết quả sẽ thế nào nhưng vẫn lựa chọn vì tin tưởng vào pháp luật.

Phía dưới bài đăng, hot mom cũng trả lời nhiều bình luận từ bạn bè, người thân và cư dân mạng về sự việc. Cô cho biết mình đã quen với thị phi suốt 20 năm qua, thừa nhận đó là điều không tránh được nhưng “không nhận bất kỳ đồng nào bán khóa học”.

Nhiều người cho rằng thông báo này xuất phát từ việc thời gian gần đây trên MXH có những thông tin không tích cực đến Hằng Túi. Các thông tin này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, hội nhóm ở nhiều MXH.

Đặc biệt, trên Facebook còn xuất hiện group thảo luận các nội dung liên quan đến Hằng Túi. Theo thông tin, group này mới thành lập vào ngày 26/12/2025 vừa qua. Hiện tại - sau 3 tháng thành lập, nhóm đã có 23,5k thành viên. Mỗi ngày, trong nhóm có hàng chục bài đăng về hot mom này, chủ yếu là nội dung không tích cực về đời tư và công việc kinh doanh của Hằng Túi.

Thông tin về group thảo luận các nội dung liên quan đến Hằng Túi trên Facebook (Ảnh chụp màn hình)

Hằng Túi có tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987, là hot mom nổi tiếng ở Hà Nội. Cô bắt đầu kinh doanh từ khi còn đi học, đến hiện tại đã được kéo dài hơn 2 thập kỷ. Sự nghiệp kinh doanh này đến cho Hằng Túi một chỗ đứng nhất định trong ngành hàng mẹ và bé. Sau thành công này, cô cũng lấn sân sang các lĩnh vực như làm đẹp, spa, đồ hiệu,... Ngoài ra, Hằng Túi còn được mệnh danh là "tay chơi" bất động sản, khi từng chia sẻ về hàng loạt BĐS có giá.

Trái với sự nghiệp phát triển, đường tình duyên của Hằng Túi lại có phần lận đận. Qua 3 lần kết hôn, cô hiện đang là mẹ của 5 người con ruột. Sau khi ly hôn với chồng cũ Đăng Nguyên, cô đi thêm bước nữa với kiến trúc sư Tiến Dũng. Sau 5 năm kết hôn, Hằng Túi và Tiến Dũng quyết định đường ai nấy đi. Hiện tại cô tìm thấy hạnh phúc mới bên người mới là doanh nhân Duy Trần.