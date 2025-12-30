Theo Nghị quyết số 418/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, quà tặng bằng tiền mặt trị giá 400.000 đồng sẽ được gửi tới các đối tượng chính sách.

Nhóm thụ hưởng bao gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, trẻ mồ côi và người không nơi nương tựa. Để đảm bảo tính minh bạch và nhanh chóng, việc chi trả được ưu tiên thực hiện trực tuyến qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, với hạn chót là ngày 31/1/2026.

Để bảo đảm nhận chế độ an sinh xã hội đúng thời hạn, người dân cần chủ động kiểm tra xem tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã được tích hợp thành công với ngân hàng hay chưa. Trong quá trình thực hiện, nếu việc tích hợp gặp trục trặc, người dùng có thể gặp một số lỗi phổ biến phát sinh từ hệ thống, điều kiện tài khoản hoặc dữ liệu liên kết.

Người dân nên kiểm tra ngay tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã được tích hợp thành công với ngân hàng hay chưa

Một số vấn đề thường gặp mà người dân cần biết rõ

Rào cản phổ biến đầu tiên nằm ở cấp độ định danh của tài khoản. Theo quy định, hệ thống chỉ mở quyền truy cập và tích hợp thông tin an sinh xã hội cho tài khoản VNeID đã đạt mức 2. Do đó, với những tài khoản đang dừng ở mức 1, người dân cần mang căn cước công dân đến trực tiếp trụ sở công an xã, phường để hoàn tất thủ tục nâng cấp thì mới có thể thực hiện các bước liên kết ngân hàng tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc sử dụng ngân hàng hoặc ví điện tử chưa nằm trong hệ thống đối tác của VNeID cũng là nguyên nhân khiến liên kết tài khoản ngân hàng thất bại. Hiện tại, mạng lưới chi trả đã bao phủ rộng khắp với sự tham gia của nhóm "Big 4" (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank), hàng loạt ngân hàng thương mại lớn (như MB, Techcombank, ACB, Sacombank, VPBank...) cùng các ví điện tử phổ biến như MoMo, VNPT Money hay Viettel Money. Tuy nhiên, nếu đơn vị thụ hưởng mà người dân đang sử dụng không thuộc danh sách hỗ trợ này, hệ thống sẽ không hiển thị tùy chọn để tích hợp.

Ngoài ra, người dùng cũng cần lưu ý đến các yếu tố kỹ thuật khách quan, đặc biệt là tình trạng quá tải hệ thống trong giai đoạn cao điểm chi trả khiến dữ liệu ngân hàng không hiển thị đầy đủ. Song song với đó, việc "quên" cập nhật ứng dụng cũng là lý do thường gặp khiến mục "An sinh xã hội" bị ẩn hoặc thông tin không đồng bộ. Để khắc phục, người dân cần chủ động kiểm tra, nâng cấp VNeID lên phiên bản mới nhất trên kho ứng dụng để đảm bảo mọi tính năng hoạt động trơn tru.

Các bước đăng ký Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID Bước 1: Đăng nhập VNeID: Mở ứng dụng, đăng nhập tài khoản định danh điện tử (mức độ 2). Bước 2: Chọn mục An sinh xã hội: Chọn vào mục "An sinh xã hội" > "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Bước 3: Chọn ngân hàng/ví điện tử: Chọn ngân hàng bạn muốn nhận tiền (Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB...). Bước 4: Nhập thông tin: Nhập số tài khoản ngân hàng/ví điện tử, điền đầy đủ thông tin cá nhân và đồng ý chia sẻ dữ liệu. Bước 5: Gửi yêu cầu: Xác nhận và gửi yêu cầu, chờ kết quả xét duyệt từ VNeID.

Các bước đăng ký Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Để chắc chắn mình đã sẵn sàng nhận tiền, người dân hãy đăng nhập VNeID, truy cập mục "An sinh xã hội". Nếu thấy tên ngân hàng và số tài khoản hiển thị đầy đủ, nghĩa là việc liên kết đã thành công. Cơ quan chức năng khuyến cáo việc này cần được thực hiện sớm, tránh để sát ngày 31/1/2026 mới xử lý sẽ rất cập rập. Trong trường hợp bất khả kháng không thể liên kết hoặc khắc phục lỗi kỹ thuật, người dân vẫn có thể yên tâm vì chính sách vẫn cho phép nhận tiền mặt trực tiếp theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết này.