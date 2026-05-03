HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng triệu người dùng Zalo lưu ý: Thông tin mới nhất về tin nhắn, không nắm rõ có thể mất tiền oan

Phươnh Anh |

Không cần chiêu trò quá phức tạp, chỉ một tin nhắn cũng đủ khiến nhiều người sập bẫy lừa đảo tinh vi.

Thời gian gần đây, tình trạng giả mạo tài khoản Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang có dấu hiệu tái diễn tại nhiều địa phương. Dù không phải thủ đoạn mới, kịch bản này vẫn liên tục ghi nhận nạn nhân do đánh trúng tâm lý tin tưởng trong các mối quan hệ cá nhân.

Các đối tượng thường chiếm quyền sử dụng tài khoản hoặc tạo tài khoản giả với tên và ảnh đại diện giống người quen, sau đó nhắn tin với nội dung như “mượn tiền gấp”, “chuyển khoản giúp” hoặc viện dẫn các tình huống khẩn cấp. Điểm đáng chú ý là cách trò chuyện thường rất tự nhiên, giống với thói quen giao tiếp trước đó, khiến người nhận khó phân biệt thật, giả.

Ảnh minh hoạ

Trong nhiều trường hợp, đối tượng còn tạo áp lực thời gian, liên tục thúc giục chuyển tiền ngay để nạn nhân không kịp xác minh. Chỉ một phút mất cảnh giác, người dùng có thể thực hiện giao dịch và mất tiền mà không thể thu hồi.

Một xu hướng đáng chú ý là nhóm người cao tuổi đang trở thành mục tiêu chính. Nhiều người lớn tuổi hiện sử dụng Zalo để liên lạc với con cháu, đồng thời nhận lương hưu hoặc trợ cấp qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, do hạn chế về kỹ năng công nghệ và tâm lý tin tưởng người thân, khi nhận được tin nhắn “cầu cứu”, không ít người đã chuyển tiền ngay mà không kiểm chứng.

Theo khuyến cáo từ cơ quan công an, để tránh trở thành nạn nhân, người dùng cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản như: không cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai, luôn gọi điện trực tiếp để xác minh khi nhận được yêu cầu liên quan đến tiền bạc, không truy cập vào các đường link lạ, chủ động thay đổi mật khẩu và kích hoạt bảo mật hai lớp cho tài khoản.

Người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi (ảnh CAPHQ)

Bên cạnh đó, các gia đình cần đặc biệt quan tâm, hướng dẫn người cao tuổi cách nhận diện dấu hiệu lừa đảo, tránh thực hiện giao dịch khi chưa kiểm chứng thông tin. Trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dùng cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi, cảnh giác khi xử lý các tin nhắn liên quan đến tiền bạc không còn là lựa chọn mà đã trở thành kỹ năng bắt buộc. Một thao tác xác minh đơn giản có thể là “ranh giới” giữa an toàn và mất tiền oan.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại