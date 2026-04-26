Theo thông tin từ Vietnamnet, nhằm tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng, nền tảng Zalo mới đây đã giới thiệu tính năng chống quay, chụp màn hình ảnh đại diện.

Cụ thể, cơ chế mới cho phép ứng dụng tự động nhận diện khi người dùng thực hiện hành vi quay video hoặc chụp màn hình ảnh đại diện của người khác trên điện thoại. Khi đó, thay vì hiển thị nội dung như bình thường, hệ thống sẽ trả về một màn hình đen, khiến việc lưu lại hình ảnh gần như không thể thực hiện, qua đó góp phần tăng cường quyền riêng tư cho người dùng.

Ứng dụng Zalo chặn chụp màn hình ảnh đại diện (ảnh minh họa)

Đây được xem là bước tiếp theo trong chuỗi nâng cấp bảo mật của Zalo, trong bối cảnh việc thu thập và sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân ngày càng phổ biến. Ảnh đại diện vốn là dữ liệu dễ bị khai thác để phục vụ các hành vi giả mạo, lừa đảo, nên việc bổ sung lớp bảo vệ này được đánh giá là cần thiết.

Không chỉ dừng ở việc chặn quay chụp, Zalo còn cho phép người dùng chủ động kiểm soát sâu hơn không gian riêng tư. Cụ thể, người dùng có thể tùy chỉnh quyền hiển thị và truy cập đối với hàng loạt thông tin như ngày sinh, trạng thái hoạt động, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký hay quyền kết bạn. Chỉ với vài thao tác trong phần “Quyền riêng tư”, mỗi cá nhân có thể quyết định ai được xem và tương tác với mình.

Cũng theo báo vnexpress, đại diện Zalo cho biết các tính năng về bảo mật sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp để đem đến trải nghiệm riêng tư và bảo mật tốt hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, nền tảng này cũng khuyến nghị người dùng bật bảo mật hai lớp để tăng độ an toàn cho tài khoản. Khi đăng nhập trên thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực thêm bằng mã gửi về điện thoại, email hoặc thiết bị đã đăng nhập trước đó, giúp hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền truy cập.

Một điểm đáng chú ý khác là công cụ kiểm tra bảo mật tích hợp, cho phép người dùng rà soát nhanh các thông tin quan trọng như định danh tài khoản, số điện thoại, phiên bản ứng dụng và các khuyến nghị an toàn. Việc kiểm tra định kỳ được xem là bước cần thiết để đảm bảo tài khoản luôn trong trạng thái ổn định.

Trong bối cảnh các rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp, việc siết chặt bảo mật ngay từ những chi tiết nhỏ như ảnh đại diện cho thấy xu hướng các nền tảng nhắn tin đang chuyển mạnh sang ưu tiên quyền riêng tư. Với người dùng, việc chủ động thiết lập và cập nhật các tính năng này không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, mà còn giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu của các hình thức lừa đảo trên môi trường số.

Ra mắt từ năm 2012, Zalo hiện là một trong những nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, với khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng và hàng tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Trong bối cảnh các rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng, những thay đổi như chặn chụp màn hình ảnh đại diện cho thấy xu hướng các nền tảng đang siết chặt bảo vệ dữ liệu ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.



