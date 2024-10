Hàng triệu người dùng iPhone được khuyến cáo dừng ngay một việc, cũng là thói quen của nhiều người Việt

Apple đã lên tiếng cảnh báo người dùng không nên sử dụng bộ sạc và cáp không được chứng nhận của công ty.

Cụ thể, "Táo khuyết" đã phát hành một tài liệu hỗ trợ cảnh báo khách hàng không nên sử dụng bộ sạc và cáp không chính hãng.

Apple cảnh báo khách hàng không nên sử dụng bộ sạc và cáp trôi nổi, không được chứng nhận từ công ty. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, việc sử dụng sản phẩm trôi nổi có thể dẫn đến các vấn đề như sạc chậm, cảnh báo sạc đầy liên tục, giảm tuổi thọ pin,… đặc biệt là đối với các thiết bị như Apple Watch, iPhone và AirPods.

Trên thực tế, Apple hoàn toàn đúng về điều này. Chọn sai phụ kiện thậm chí có thể dẫn đến trục trặc về điện như cháy nổ và tai nạn gây tử vong.

Apple khuyến cáo, khách hàng chỉ nên sử dụng sạc do Apple sản xuất hoặc sạc có chứng chỉ MFi (viết tắt của "Made For iPhone / iPad / iPod") hoặc Made for Apple Watch.

Đây là chứng chỉ chất lượng do Apple cấp lần đầu tiên vào năm 2005. Chứng chỉ này chứng nhận các sản phẩm phụ kiện về chất lượng và độ an toàn cho khách hàng.

Để đạt được chứng nhận MFi của Apple, các nhà sản xuất phụ kiện và thiết bị phải vượt qua các bài kiểm tra tuân thủ rất nghiêm ngặt. Các nhà sản xuất cũng phải trả phí bản quyền cho Apple để có chứng nhận này.

Việc sử dụng bộ sạc chất lượng cao được thiết kế dành riêng cho các sản phẩm của Apple sẽ hạn chế tối đa các trường hợp rủi ro. Khách hàng có thể tra cứu cơ sở dữ liệu công khai của Apple về các phụ kiện đạt chứng nhận MFi tại đây để xác minh tính an toàn và chất lượng.

Để kiểm tra bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ mfi.apple.com, sau đó tìm kiếm theo model cụ thể, theo tên thương hiệu (Brand) hay thậm chí là theo mã vạch (UPC/EAN).

Apple cũng đã đưa ra cảnh báo về thói quen người dùng thường xuyên ngủ cạnh iPhone của họ trong hướng dẫn thông tin an toàn.

Ông lớn công nghệ này khuyến cáo, người dùng “không ngủ trên thiết bị, bộ sạc, bộ sạc không dây hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hoặc cơ thể của mình khi thiết bị được kết nối với nguồn điện”.

Tham khảo: Unilad