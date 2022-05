Theo Tổng cục Du lịch, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài, lại vào thời điểm đầu hè thích hợp cho những chuyến đi chơi cùng gia đình, hội nhóm,… đã tạo điều kiện thuận lợi để du lịch tái khởi động trở lại. Các địa phương trên cả nước đã tăng cường liên kết; xây dựng sản phẩm du lịch mới, chỉnh trang lại không gian tại các cơ sở lưu trú và khu điểm du lịch để thu hút du khách.

Một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phục vụ khách du lịch so với cùng kỳ năm 2021. Hà Nội phục vụ hơn 550.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt hơn 42,2%. Đặc biệt, lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch trong 4 ngày lễ có sự tăng trưởng mạnh mẽ ước đạt 250% so với cùng kỳ năm 2021.

TP Hồ Chí Minh phục vụ 620.000 lượt khách; công suất phòng đạt 65%-70%, tổng thu từ khách đạt 1.610 tỷ đồng.

Thanh Hoá phục vụ 898.000 lượt khách, trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách, tăng 85,6% so với năm 2021, tổng thu du lịch khoảng 1.960 tỷ đồng, tăng 123,2% so với năm 2021.

Cần Thơ đón 395.000 lượt, tăng 35% so với dịp Lễ năm 2021; tổng thu đạt 181 tỷ đồng, tăng 40% so với dịp Lễ năm 2021.

Quảng Ninh phục vụ 340.000 lượt khách, trong đó số lượt khách lưu trú đạt 102.000 lượt; công suất phòng trung bình với khối 3 sao là 65%, khối cao cấp (4-5 sao) đạt trên 90%.

An Giang đón 300.000 lượt khách, công suất trung bình phòng đạt 60%.

Kiên Giang phục vụ 296.793 lượt khách, tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu từ du lịch đạt trên 248 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Khánh Hoà phục vụ 275.500 lượt khách, tăng 219% so với cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch đạt 529 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ 2021. Khách du lịch đến Khánh Hoà năm nay tăng mạnh, tập trung vào các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín tại các đảo, với công suất cơ sở lưu trú trên 80%.

Quảng Trị phục vụ 70.000 lượt, công suất phục vụ tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70 – 75%; tổng thu từ khách du lịch đạt 50 tỷ đồng…

Trong khi đó, số lượng khách du lịch quốc tế tới một số địa phương trọng điểm du lịch tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: Đà Nẵng đã đón 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, tổng số khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021; Hải Phòng đã đón 4,5 nghìn lượt khách quốc tế, du khách tập trung tại hai khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà.

Đối với tour đưa khách ra nước ngoài (outbound), hiện cũng đã bắt đầu được du khách lựa chọn, thị trường được du khách ưa thích là Dubai, UAE (tháng 3/2022 đạt hơn 2.000 khách, tổng tháng 3-4/2022 khoảng 5.000 khách).

Các thị trường khác đều bắt đầu mở lại từ giữa và cuối tháng 4/2022 nên chưa nhiều khách đặt mua, ví dụ như Thái Lan, Singapore, EU... chủ yếu vẫn là khách đi công tác kết hợp du lịch.

Tại các cơ sở lưu trú du lịch và các khu, điểm du lịch trên địa bàn cả nước đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; đồng thời chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ du khách.

Những điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Các quy định về công khai niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết được quán triệt thực hiện.

Một số khu, điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách tham quan như: Vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội) đón 40.000 – 50.000 lượt khách; Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) đón hơn 700.000 lượt; Khu du lịch Sunworld – Bà Nà Hill (Đà Nẵng) đón hơn 30.000 lượt người;…

Tại các công ty lữ hành lớn như Saigontourist đã phục vụ 30.000 - 50.000 lượt khách nội địa, Vietravel, Vietnam Travelmart đã phục vụ gần 50 đoàn khách nội địa, tương đương 4.000 lượt, Fiditour có số lượng khách đặt và sử dụng tour tăng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, công suất đặt phòng luôn ở mức cao, từ 80-90% đối với phân khúc cao cấp (4-5 sao) và 75-78% đối với phân khúc thấp hơn (3 sao). Đặc biệt, các khách sạn cao cấp thuộc chuỗi FLC Group Hotels & Resort tại Hạ Long, Hải Phòng, Thanh Hoá,… đều có công suất trên 90%; Legacy MGalery Hotel Yên Tử (Yên Tử, Quảng Ninh) đã phục vụ 5.000 - 6.000 lượt khách, công suất sử dụng đạt 100%. Tuy ghi nhận một số lượng nhỏ khách huỷ phòng do điều kiện thời tiết không thuận lợi tại Phú Quốc, Quảng Bình, Nha Trang, Đà Nẵng nhưng không đáng kể, chỉ chiếm từ 1,5-3%.

Đối với các doanh nghiệp hàng không: các hãng hàng không lớn trong nước đều đồng loạt tăng chuyến, tăng giờ bay trên tất cả các chặng bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân dịp nghỉ lễ.

Các hãng khai thác gần 1.000 chuyến bay/ngày, tương đương cùng kỳ năm 2019 và tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong đó, Vietjet Air chiếm gần 39% số chuyến, Vietnam Airlines chiếm hơn 37%, Bamboo Airways chiếm gần 14%, phần còn lại là của Pacific Airlines, VASCO và Vietravel Airlines.

Tỷ lệ đặt chỗ bình quân các chuyến bay nội địa đã đạt trên 70%, các chuyến bay kết nối Hà Nội và TP. HCM đi các điểm du lịch lấp đầy trên 80%. Chỉ riêng trong ngày 3/5, sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đón gần 174.000 hành khách, với các khung giờ cao điểm liên tiếp từ 12h00 đến 18h00. Để phòng tránh ùn tắc, sân bay đã tăng cường lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, mở rộng khu nhà chờ, phân luồng điều tiết khu vực dừng đón, trả khách trước ga quốc nội.

Tổng cục Du lịch đánh giá, thông qua kết quả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, qua đó thể hiện nhu cầu đi du lịch rất cao của người dân sau 2 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, khẳng định khách du lịch bước đầu đã vượt qua sự e dè, lo ngại về dịch bệnh để tham gia các hoạt động du lịch trong nước.

Tuy nhiên, dù lượng khách tăng nhưng chất lượng nhân lực ngành du lịch vẫn bị thiếu hụt nghiêm trọng. Do tuyển gấp và một phần lấy từ dân địa phương chưa qua đào tạo, chất lượng phục vụ chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của du khách. Vì vậy, qua mạng xã hội, truyền thông, vẫn có một số phản ánh của người dân, du khách về chất lượng dịch vụ phục vụ khách.

