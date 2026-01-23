HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hàng triệu người đang dùng VNeID hãy làm điều này trong năm 2026 để không bị mất quyền lợi

Duy Anh |

Việc bổ sung thông tin người phụ thuộc trên ứng dụng VNeID sẽ là căn cứ để cơ quan thuế áp dụng giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân cho người dân.

Thêm thông tin người phụ thuộc vào VNeID để được giảm trừ gia cảnh

Bước 1: Người dân cần phải cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập/đăng ký vào tài khoản

Trước tiên, người dùng cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Sau khi cập nhật, người dùng đăng nhập vào tài khoản cần thêm người phụ thuộc. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký bằng số căn cước công dân và số điện thoại, sau đó làm theo hướng dẫn để kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Tài khoản cần được định danh ở mức 2 để có thể thêm người phụ thuộc và được giảm trừ gia cảnh.

Bước 2: Tích hợp thông tin người phụ thuộc

Sau khi đăng nhập người dân thực hiện thao tác theo hướng dẫn dưới đây: Tại trang chủ, nhấn vào mục "Ví giấy tờ" >> "Tích hợp thông tin" >> "Tạo mới yêu cầu" >> "Người phụ thuộc".

Trong phần "Tích hợp thông tin", nhấn "Tạo yêu cầu mới", một cửa sổ mới sẽ hiện ra, tại đây bạn chọn "Chọn thông tin". Sau đó chọn "Người phụ thuộc".

Bước 3: Điền thông tin người phụ thuộc

Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc của người phụ thuộc, bao gồm:

- Số định danh cá nhân (số trên căn cước công dân của người phụ thuộc).

- Họ và tên.

- Nơi thường trú.

Sau khi nhập xong, kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo chính xác. Đánh dấu vào ô "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng". Nhấn nút "Gửi yêu cầu" để hoàn tất.

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Bị khuyết tật, không có khả năng lao động; Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng.

Lưu ý: Nếu người phụ thuộc là những đối tượng dưới đây thì phải là người không nơi nương tựa và được người nộp thuế trực tiếp nuôi dưỡng:

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Nghệ An

