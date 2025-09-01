Hàng triệu người dân tỉnh Khánh Hòa sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều dự án giao thông trọng điểm được triển khai, trong đó có những dự án lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho địa phương, như:

Công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đi vào hoạt động tháng 3/2023.

Đến tháng 4/2024, cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo được hoàn thành và đưa vào sử dụng, chính thức nối liền mạch đường bộ cao tốc từ TP. HCM đi Khánh Hòa.

Đường vành đai phía bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1) dài 10,4 km, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2025, kết nối Quốc lộ 1 với trục ven biển, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch.

Dự án Đường Văn Lâm - Sơn Hải nối Quốc lộ 1 với đường ven biển đoạn Phú Thọ - Mũi Dinh dài hơn 13 km cũng đã được hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Cùng với các dự án đã hoàn thành, một số đoạn tuyến khác cũng đang được đẩy mạnh triển khai:

Trong tháng 4/2025, hơn 70 km cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự kiến hoàn thành 13 km còn lại trong dịp 2/9 năm nay.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khởi công vào tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. Trong đó, 20 km đầu tuyến dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa, hiện nay, tỉnh cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng như: Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối Khánh Vĩnh - Khánh Sơn dài 57 km với tổng vốn đầu tư lên đến gần 2.000 tỷ đồng; tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh đi thị xã Ninh Hòa dài 20,5 km với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng…

Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2027, được kỳ vọng tăng cường liên kết vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, từ nay đến năm 2030, Khánh Hòa được bố trí hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư cho các tuyến đường, hoàn thiện kết nối liên hoàn, liên vùng, tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối giữa đường bộ với đường sắt và đường hàng không.

Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông có vai trò then chốt, là động lực để thu hút nhà đầu tư, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện.

Cùng với các dự án kể trên, tỉnh Khánh Hòa cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, xây dựng các khu tái định cư để có mặt bằng sạch triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ phối hợp triển khai đầu tư các dự án giao thông trọng điểm như: Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Vân Phong; nâng cấp mở rộng các cảng biển theo quy hoạch… Đây sẽ là tiền đề quan trọng để thúc đẩy kinh tế, tăng cường giao thương hàng hóa và dịch vụ.



