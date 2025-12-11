Hàng triệu người dân sắp nhận tiện ích chưa từng có tại công trình 5.000 tỷ đồng

Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), sau hơn 18 tháng thi công khẩn trương (khởi công từ 19/5/2024), dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài dự kiến sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025. Đây là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng﻿, được triển khai trong bối cảnh Nhà ga T2 hiện hữu đang chịu áp lực quá tải.

Với công suất thiết kế ban đầu là 10 triệu khách/năm, tính riêng 11 tháng đầu năm 2025, nhà ga đã phục vụ gần 13 triệu lượt khách, vượt quá công suất thiết kế. Tần suất bay quốc tế tăng cao đặt ra thách thức lớn cho các đơn vị liên quan về việc vừa thi công, vừa khai thác đảm bảo an ninh an toàn và chất lượng dịch vụ.

Sau mở rộng, tổng diện tích sàn xây dựng từ 139.216 m² tăng lên 200.164 m². Cùng với đó, năng lực khai thác được tăng cường như:

- Quầy thủ tục check-in: tăng từ 04 đảo lên 06 đảo; giúp tăng từ 96 quầy check-in hiện hữu lên 144 quầy trong đó có 24 quầy gửi hành lý tự động (quầy Self Bag Drop).

- Bổ sung mới: 24 kiosk check-in giúp khách tự làm thủ tục không cần xếp hàng vào quầy.

- Kiểm tra an ninh: Tăng từ 02 khu vực lên 03 khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách (A, B, C).

- Cửa ra máy bay (Gate): Tăng từ 17 lên 30 cửa, được đánh số tịnh tiến từ khu vực trung tâm ra 2 cánh Đông và Tây.

- Băng tải hành lý: Hệ thống băng tải trả hành lý đến được nâng từ 06 lên 08 băng tải, rút ngắn thời gian chờ đợi nhập cảnh.

Đáng chú y, đây là lần đầu tiên, một hệ sinh thái các thiết bị tự động hóa được triển khai đồng bộ, trao quyền chủ động cho hành khách và tối ưu hóa năng lực khai thác:

- Tự động hóa luồng thủ tục (Self-service): Tại khu vực sảnh đi, Cảng đã lắp đặt hệ thống 24 Kiosk Check-in và 24 quầy Self Bag Drop (tự gửi hành lý). Việc đưa vào vận hành số lượng lớn các thiết bị này giúp hành khách hoàn toàn chủ động trong việc chọn chỗ ngồi, in thẻ lên tàu và ký gửi hành lý mà không phụ thuộc vào quầy thủ tục truyền thống, tăng trải nghiệm của hành khách khi không phải xếp hàng vào quầy.

- Soi chiếu an ninh thông minh (Smart Security): Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống kiểm soát an ninh với 06 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 03 máy quét cơ thể (Body Scanner) hiện đại, đạt chuẩn TSA.

Máy soi hành lý 3D: Tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Máy quét cơ thể (Body Scanner): Sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim). Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng Avatar trung tính.

- Làn xuất cảnh tự động (Autogate): Song song với các thiết bị trên, hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và khu vực kiểm soát thẻ lên tàu bay. Sự kết hợp giữa Autogate và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.