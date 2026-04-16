Hàng triệu người dân Hà Nội sắp đón tin vui lớn: “Siêu dự án” 86.000 tỷ chuẩn bị hoàn thành hạng mục then chốt chỉ sau 2 tháng nữa

Hướng tuyến dự án.

Theo UBND TP Hà Nội, chiều 15/4, lãnh đạo UBND Thành phố đã chủ trì cuộc họp với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua Hà Nội dài 59,2 km, đi qua 17 phường, xã) cơ bản đã hoàn thành, với tổng diện tích thu hồi khoảng 800,15 ha.

Toàn bộ 13/13 khu tái định cư đã được xây dựng xong; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… bảo đảm tiến độ. Hệ thống điện cao thế từ 110-500kV đã được di dời, chỉ còn một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật nhỏ lẻ tại các khu vực Mê Linh, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Tam Hưng đang được hoàn thiện.

Về thi công, dự án thành phần 2.1 (đường song hành) đã hoàn thành khoảng 35/51,5 km bê tông nhựa, đạt giá trị sản lượng khoảng 85%, phấn đấu thông xe kỹ thuật các đoạn tuyến trong tháng 6/2026. Dự án thành phần 3 (BOT), khởi công ngày 6/9/2025, đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Ảnh minh họa.

Đối với phần đầu tư công, hiện đã triển khai 43 mũi thi công tại 9/12 gói thầu, tập trung vào các hạng mục cầu lớn như Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng; giá trị thực hiện đạt khoảng 10,6% hợp đồng. Phần vốn nhà đầu tư đang hoàn tất thiết kế, thẩm định 57,8/66 km, dự kiến thi công từ tháng 4/2026. Đồng thời, các bên đã ký phụ lục hợp đồng, tái cơ cấu liên danh còn 3 nhà đầu tư, làm cơ sở ký kết hợp đồng tín dụng khoảng 25.453 tỷ đồng trong tháng 4/2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Điển hình, dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch 6 tháng, góp phần bảo đảm tiến độ chung và được các cơ quan Trung ương ghi nhận.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến mặt bằng, nguồn vật liệu, biến động giá và tổ chức thi công, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo ngay để Thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý.

Được biết, dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua 3 địa phương gồm Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối liên vùng và giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô Hà Nội.

