Hàng triệu người dân Hà Nội sắp đón tin vui

Theo mục tiêu phát triển nhà ở tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 3/10/2022, diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố là 32m2 sàn/người. Nay, Hà Nội điều chỉnh mục tiêu đến năm 2030 đạt tối thiểu 40m2 sàn/người, dự kiến đến năm 2035 nâng mức tối thiểu lên 45m2 sàn/người. Việc điều chỉnh được thực hiện trên cơ sở cập nhật dự báo GRDP, dân số đến năm 2030 theo đề xuất Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Như vậy, giai đoạn 2031–2035, thành phố phấn đấu hoàn thành khoảng 127,5 triệu m2 sàn nhà ở nhằm tạo dư địa phát triển cho các dự án trong giai đoạn 2026–2030, qua đó nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 45m2 sàn/người.

Nghị quyết cũng điều chỉnh mục tiêu nâng cao chất lượng nhà ở. Cụ thể, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên toàn thành phố (bao gồm khu vực đô thị và nông thôn) đạt 100%, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Đối với nhà ở xã hội, giai đoạn 2021–2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 144.000 căn, trong đó khoảng 24.000 căn giai đoạn 2021–2025 và tối thiểu 120.000 căn giai đoạn 2026–2030. Tính chung giai đoạn 2021–2035, Hà Nội phấn đấu hoàn thành tối thiểu 500.000 căn nhà ở xã hội.

Mục đích sử dụng nhà ở xã hội được đa dạng hóa và mở rộng, cho phép sử dụng đa mục tiêu, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố theo quy định tại Nghị định 302/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Với nhà ở thương mại, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu khoảng 180 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 1.122.200 căn nhà.

HĐND thành phố cũng yêu cầu các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị mới phải được quy hoạch và xây dựng theo định hướng thông minh – văn minh – hiện đại, phát triển nhà ở xanh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các khu đô thị, khu nhà ở phải được đầu tư đồng bộ về hạ tầng xã hội như cơ sở y tế, giáo dục, khu sinh hoạt cộng đồng; hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải, khu xử lý nước thải tại chỗ, hệ thống thu gom và vận chuyển rác thải hiện đại, bãi đỗ xe thông minh, điểm nạp – sạc điện cho ô tô, xe máy điện; sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, thiết bị tiết kiệm năng lượng, hệ thống chiếu sáng thông minh, camera giám sát, cây xanh phù hợp và hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với không gian ngầm đô thị.

Đối với nhà ở tái định cư, thành phố sẽ hình thành và triển khai các dự án khu đô thị tái định cư đa chức năng, bao gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở phục vụ nhân lực công nghệ cao. Các khu đô thị lớn, dự án quan trọng phải gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Giai đoạn 2021–2030, Hà Nội phấn đấu hoàn thành khoảng 13,8 triệu m² sàn nhà ở tái định cư, tương ứng gần 200.000 căn, trong đó giai đoạn 2021–2025 khoảng 3.000 căn với 0,22 triệu m2 sàn, giai đoạn 2026–2030 khoảng 170.000 căn với khoảng 13,6 triệu m2 sàn. Thành phố sẽ phát triển các khu tái định cư tập trung theo 8 hướng, mỗi khu vực có quy mô sử dụng đất tối thiểu 100 ha.

Mục đích sử dụng nhà ở tái định cư cũng được mở rộng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư phục vụ tái thiết đô thị, nhà tạm cư, nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho thuê, căn cứ theo nhu cầu thực tế.

Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026–2030 hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ đã có kết luận kiểm định thuộc diện phải phá dỡ, với quy mô khoảng 1,5 triệu m2 sàn, tương ứng khoảng 20.000 căn hộ. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục triển khai cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đối với các khu chung cư khác đủ điều kiện, phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành cải tạo, xây dựng lại toàn bộ 2.160 nhà chung cư trên địa bàn.

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu. Theo đó, đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở tối thiểu trên toàn thành phố đạt 8m2/người, phù hợp với tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội do cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ.

Kỳ Thư