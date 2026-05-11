Hàng triệu người dân chú ý: Từ 15/6, sử dụng sản phẩm này có thể bị phạt tiền lên đến 5 triệu đồng

Hoàng Nguyễn
|

Quy định này được nêu tại Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính y tế, ban hành ngày 30/3/2026, hiệu lực từ 15/5/2026

- Ảnh 1.

Điều 26 Nghị định 90/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được quy định như sau:

- Phạt tiền từ 03 - 05 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

- Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, theo Điều 25 Nghị định 90/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá như sau:

- Phạt tiền từ 01 - 03 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

- Phạt tiền từ 03 - 05 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá;
  • Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;
  • Bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

