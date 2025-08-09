Hàng triệu người dân Bắc Ninh sắp đón tin vui: Hai dự án trọng điểm của tỉnh đang được đốc thúc đẩy nhanh, khẩn trương về đích sớm

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu; dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng Cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) có tổng chiều dài toàn tuyến 13,396 km, chiều dài cầu 743 m.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2021 - 2027. Dự án gồm 02 gói thầu số 14, 15. Trong đó, tổng giá trị khối lượng thi công của liên danh nhà thầu gói thầu số 14 đạt khoảng 29,9%, gói thầu số 15 đạt khoảng 6,6%.

Cầu sẽ kết nối 2 tỉnh thuộc vùng Thủ đô là Bắc Ninh và Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng).

Hiện nay, dự án gặp phải một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; di dời các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật; khan hiếm nguồn cung vật liệu, giá cả tăng cao…

Theo thông tin CTTĐT tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp đi kiểm tra tại công trường các dự án thuộc địa phận xã Trung Kênh, xã Chi Lăng và phường Hạp Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 và các nhà thầu tiếp tục chủ động, huy động nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng vật tư để triển khai các công việc trên cơ sở đường găng, tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Trung Kênh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, bàn giao đất đối với những khu vực đã được phê duyệt. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng xã, công bố công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, chủ đầu tư tích cực phối hợp với các địa phương của thành phố Hải Phòng để thúc đẩy công việc trơn tru, hiệu quả. Đồng thời, cập nhật giá nguyên vật liệu để có căn cứ thực hiện đảm bảo theo quy định, trước mắt, cố gắng khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu, giá cả để đáp ứng tiến độ đề ra.

Đối với dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm Quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời cho biết hiện nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành, còn lại 01 hộ ở xã Chi Lăng cam kết trong tháng 8/2025 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ nhận đất tái định cư xong. Ngoài ra, tại phường Hạp Lĩnh còn khoảng 14 hộ đang tổ chức thực hiện tháo dỡ nhà cửa; tỉnh cũng đã bố trí cho các hộ này chỗ ở tạm tại Trung đoàn 833 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định về mặt bằng hiện không còn gì vướng mắc; trách nhiệm còn lại là của các nhà thầu. Do đó các nhà thầu phải huy động nhân lực, nguồn lực, kinh phí, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và căn cứ vào hợp đồng, tiến độ đường găng đã phê duyệt để tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, từ đó có khối lượng để thanh toán giá trị hợp đồng. Nguồn lực của tỉnh đảm bảo khi có khối lượng nghiệm thu đến đâu sẽ thanh toán đến đấy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị giám sát phải đảm bảo đủ người thường xuyên có mặt trên hiện trường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian và đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động. Chủ đầu tư dự án tập trung chỉ đạo các nhà thầu trên cơ sở hợp đồng và các điều kiện đã có, đẩy nhanh tiến độ thanh toán khối lượng để đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo và kế hoạch của tỉnh.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng. Trong đó, Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 35,3 km với tổng mức đầu tư trên 5.200 tỷ đồng. Xác định rõ tầm quan trọng của đường Vành đai 4, tỉnh Bắc Ninh đang phấn đấu, khẩn trương để đưa dự án đoạn qua địa bàn tỉnh về đích vào ngày 31/12/2025 (sớm hơn 1 năm so với kế hoạch).







