Hàng triệu người có thể được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng: Cần đáp ứng điều kiện gì?

Quyết định Thủ tướng Chính Phủ: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng cho toàn thể người lao động phải về nước trước hạn trong những trường hợp nào tại Quyết định 34?

Căn cứ vào Điều 15 Quyết định 34/2025/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định như sau:

Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động

Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống như sau:

Ảnh minh họa

1. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

2. Sau khi hoàn thành khóa học, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Quỹ. Hồ sơ gồm:

a) Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;

b) Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề;

c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi thì doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dẫn chiếu đến Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định 34/2025/QĐ-TTg quy định:

Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài

...

Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác

...

Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài

...

Như vậy, người lao động phải về nước trước hạn trong những trường hợp cụ thể tại quy định Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định 34/2025/QĐ-TTg và có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống thì được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.

Thủ tục đi làm việc ở nước ngoài

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy định tại Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nêu rõ: người lao động có thể đi làm việc ở nước ngoài theo một trong các hình thức sau:

- Hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Hợp đồng với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam.

- Hợp đồng theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Hợp đồng cá nhân.

Hiện nay, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thời hạn hợp đồng chủ yếu theo hai hình thức:

+ Qua doanh nghiệp hoạt động dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép (thường gọi là công ty xuất khẩu lao động).

+ Theo hợp đồng cá nhân.

Hồ sơ đi làm việc tại nước ngoài

Trường hợp người lao động sang làm việc tại Đài Loan, hồ sơ đề nghị cấp visa lao động bao gồm:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn hạn ít nhất 6 tháng.

+ Tờ khai xin cấp visa lao động (do Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội cung cấp miễn phí). Người lao động cần đọc kỹ hướng dẫn in ở mặt sau tờ khai và ký tên trực tiếp.

+ Hai ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

+ Hợp đồng lao động giữa người lao động và chủ thuê (được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc chứng thực).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đủ điều kiện cấp, còn hiệu lực 3 tháng (ví dụ: Bệnh viện Bạch Mai, Saint Paul, Trung ương Huế, Chợ Rẫy, Thống Nhất…).

+ Chứng chỉ học nghề phù hợp.

+ Lý lịch tư pháp còn hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày cấp.

+ Bản cam kết về mức lương và chi phí có chữ ký của người lao động, chủ sử dụng và công ty môi giới (nếu có), được cơ quan nhà nước Việt Nam xác nhận.

+ Bản cam kết vay (nếu người lao động có khoản vay).

+ Hóa đơn thu phí chi tiết của công ty môi giới tại Việt Nam.

+ Thư yêu cầu và giấy ủy quyền của chủ thuê lao động.

+ Giấy phép chiêu mộ và giấy phép nhập cảnh do Ủy ban Lao động Viện Hành chính Đài Loan cấp.

+ Phiếu thẩm định hồ sơ thuê lao động Việt Nam sang làm việc.

Người lao động có thể tìm hiểu thêm thông tin và liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi cư trú hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương.