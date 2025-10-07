HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025

Thùy Trag |

Đêm trao giải Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards 2025 "bùng nổ" với lượng lớn người xem trực tiếp và trực tuyến cùng những màn trình diễn xe mãn nhãn.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 1.

Đêm gala trao giải CCA 2025 đã khép lại với nhiều ấn tượng đáng nhớ. Sự kiện thu hút sự quan tâm của khoảng 1.500 khán giả trực tiếp đến Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hòa Lạc.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 2.

Không chỉ có khán giả xem trực tiếp, đêm gala trao giải còn được phát sóng trực tuyến trên fanpage Thông tin Chính phủ, thu hút hơn 523.000 lượt xem. Bên cạnh đó, tổng lượng xem trên các nền tảng số lên đến hàng triệu lượt xem.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 3.

Để có được thành công của CCA 2025 không thể không kể đến 14 thành viên của Hội đồng Thẩm định Chuyên môn. Họ là những chuyên gia đầu ngành, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà báo, reviewer, người theo dõi thị trường... có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín lớn đối với ngành.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 4.

Điểm nhấn của lễ trao giải CCA 2025 là sự xuất hiện của 11 mẫu ô tô khác nhau bao gồm Honda City, Honda CR-V e:HEV RS, Mazda CX-5, Kia Carnival, Volkswagen Viloran, VinFast VF 3, VinFast VF 5, Lynk & Co 06, Skoda Kodiaq, Defender 110, Dodge Challenger với tổng số 15 chiếc.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 5.

Ngoài ra, dàn xe còn xuất hiện thêm 1 chiếc mô tô là BMW R 1250 RT. Theo BMW Việt Nam, xe giá bán niêm yết 1,099 tỷ đồng.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 6.

Chiếc xe đắt nhất xuất hiện trong đêm trao giải CCA 2025 là Defender 110. Theo Land Rover Việt Nam, mức giá khởi điểm của dòng Defender là gần 4 tỷ đồng, các bản đặc biệt và cao cấp có thể đến 7 tỷ đồng.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 7.

Trong khi đó, xe có giá bán rẻ nhất chỉ 299 triệu đồng là mẫu VinFast VF 3. Đồng thời VF 3 cũng là mẫu xe nhiều nhất khi có tới 5 chiếc khác nhau tham gia.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 8.

Skoda Kodiaq là mẫu xe được cộng đồng bình chọn nhiều nhất với 26.367 lượt trên website betterchoice.vn.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 9.

VinFast thương hiệu thành công nhất khi giành tới 4 giải bao gồm: Cú đúp Xe GenZ của năm và Xe dẫn dắt thị trường thuộc về VF 3, Xe dịch vụ của năm thuộc về VF 5 - Herio Green cùng giải thưởng Thương hiệu vươn mình.

Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025- Ảnh 10.

Tags

Better Choice Awards

Car Choice Awards

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại