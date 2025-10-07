Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025

Để có được thành công của CCA 2025 không thể không kể đến 14 thành viên của Hội đồng Thẩm định Chuyên môn. Họ là những chuyên gia đầu ngành, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà báo, reviewer, người theo dõi thị trường... có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín lớn đối với ngành.