Hàng triệu lượt xem online, cả nghìn khán giả trực tiếp, 15 ô tô trị giá cả chục tỷ đồng cùng loạt con số ấn tượng trong đêm Gala CCA 2025
Thùy Trag |
Đêm trao giải Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards 2025 "bùng nổ" với lượng lớn người xem trực tiếp và trực tuyến cùng những màn trình diễn xe mãn nhãn.
Theo Đời sống & Pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nhin-lai-cca-2025-man-carwalk-dac-biet-12-mau-xe-khac-nhau-14-chuyen-gia-tham-dinh-1500-khan-gia-truc-tiep-va-hang-trieu-luot-xem-tren-mxh-a578386.html