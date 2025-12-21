Hàng triệu cổ phần của Giày Thượng Đình và chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” được săn đón ra sao?

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) và CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (UPCoM: CMN) là hai trường hợp giá trúng đấu giá cổ phần Nhà nước vượt rất xa thị giá trên UPCoM, ngay cả khi cổ phiếu đang trải qua giai đoạn tăng nóng và liên tiếp lập đỉnh lịch sử trong những phiên vừa qua.



Với Giầy Thượng Đình, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đấu giá gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 68,77% vốn điều lệ doanh nghiệp, do UBND TP Hà Nội sở hữu. Phiên đấu giá diễn ra ngày 16/12/2025 thu hút sự quan tâm lớn khi có 15 nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia, với tổng khối lượng đăng ký mua lên tới gần 39,3 triệu cổ phiếu – gấp hơn 6 lần lượng chào bán.



Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng giá toàn bộ lô cổ phần với mức giá bình quân 215.999 đồng/cp, cao gấp hơn 10,5 lần giá khởi điểm 20.500 đồng/cp. Theo mức giá này, tổng giá trị lô cổ phần đạt trên 1.379 tỷ đồng.



Đợt thoái vốn này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua trong bối cảnh ban lãnh đạo nhiều lần cảnh báo rủi ro mất vốn nếu quá trình thoái vốn tiếp tục kéo dài.

Trên thị trường UPCoM, giá cổ phiếu GTD tăng mạnh, giai đoạn từ 19/11 đến 4/12, mã này ghi nhận chuỗi 12 phiên tăng trần liên tiếp. Ba phiên liền trước ngày 19/12 đều đóng cửa tại giá trần và kết phiên 19/12, cổ phiếu này có giá 90.000 đồng/cp.



Tại thời điểm đấu giá, lô cổ phần mà hai nhà đầu tư trúng giá đang tạm thời ghi nhận mức chênh lệch âm hơn 50% nếu so với thị giá trên UPCoM.



Trước diễn biến giá tăng mạnh, Giầy Thượng Đình đã nhiều lần có văn bản giải trình, khẳng định biến động cổ phiếu xuất phát từ yếu tố cung – cầu thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh không phát sinh yếu tố bất thường và tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định.

Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Giày Thượng Đình là quỹ đất của công ty như khu đất có diện tích 36.105 m2 tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.﻿

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu thuần gần 79 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2023. Giá vốn và chi phí tăng cao khiến doanh nghiệp chịu lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng.﻿

Không chỉ Giầy Thượng Đình, chủ thương hiệu mì gói “Hai con tôm” Miliket cũng ghi nhận kịch bản tương đồng trong quá trình thoái vốn Nhà nước.



Ngày 18/12, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức đấu giá lô 960.000 cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket. Phiên đấu giá thu hút 4 nhà đầu tư tổ chức trong nước, với tổng lượng đăng ký mua gấp 4 lần khối lượng chào bán.



Kết quả, một tổ chức trong nước đã trúng toàn bộ lô cổ phần với tổng giá trị hơn 206,1 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 214.697 đồng/cp, cao hơn khoảng 80% so với giá khởi điểm 119.500 đồng/cp.

Trên UPCoM, cổ phiếu CMN kết phiên 19/12 với mức 85.800 đồng/cp. Tuy nhiên, thị giá này vẫn thấp hơn tới 60% so với giá trúng đấu giá, khiến khoản đầu tư của tổ chức trúng giá tạm thời ghi nhận mức chênh lệch âm đáng kể nếu so với thị trường.



Trước đó, ngay sau khi thông tin đấu giá được công bố, CMN đã bước vào nhịp tăng mạnh với 3 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 20/11. Tính đến ngày 19/12, cổ phiếu này đã tăng hơn 60% chỉ trong vòng một tháng.

Được biết, trụ sở chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (nhà sản xuất mì Miliket) hiện đặt tại Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Công ty này là đơn vị nổi tiếng với sản phẩm mì gói "hai con tôm" quen thuộc và sản xuất nhiều loại thực phẩm ăn liền khác. ﻿