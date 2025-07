Tổng hợp luyện gồm 2 nội dung. Phần một thực hiện những nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm. Phần hai, thực hiện nội dung diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm nhiệm