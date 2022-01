Hàng trăm xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng không thể qua trạm thu phí

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Tổng cục ĐBVN cho biết, ngày hôm nay đơn vị đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH thu phí tự động - VETC khẩn trương rà soát, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân sự cố hàng trăm xe ô tô dán thẻ thu phí không dừng nhưng khi lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Ninh Bình và Hà Nội – Hải Phòng không thể qua trạm thu phí do barie tại làn thu phí ETC không mở.

Thời gian để Cty VETC và các đơn vị liên quan có báo cáo được Tổng cục ĐBVN yêu cầu là trước 15h ngày 26/1.

Trước đó, sáng 22/1 (thứ 7) hàng trăm xe dán thẻ ETC của nhà cung cấp dịch vụ thẻ là Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) đi qua được trạm thu phí đầu vào nhưng lại không qua được làn ETC tại trạm thu phí đầu ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trong khi đó, các xe ô tô khách sử dụng dịch vụ thẻ ETC do Công ty TNHH thu phí tự động - VETC cung cấp vẫn lưu thông bình thường.

Sự việc sau được Cty VDTC có báo cáo đánh giá với Tổng cục ĐBVN là do hệ thống lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động thu phí ETC của Công ty VETC gặp lỗi không lưu được thông tin ở trạm thu phí đầu vào. Lỗi này dẫn đến khi xe đến trạm thu phí đầu ra hệ thống kiểm soát vé, tính phí đã không có thông tin, dữ liệu, dẫn đến hệ thống không mở barie để xe đi qua.

Để qua được trạm thu phí, chủ xe đã phải lùi phương tiện lại di chuyển sang làn đường thu phí truyền thống để trả tiền mặt, hoặc nhân viên ra làn thu phí không dừng để thu tiền trực tiếp.