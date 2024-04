Hàng trăm tỉ đồng bất ngờ biến mất trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết

Mới đây nhất, Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG) công bố báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2023 ghi nhận lãi ròng 95,7 tỉ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ (tương đương 127,2 tỉ đồng).

Theo giải trình, lợi nhuận giảm mạnh là do cùng kỳ năm 2022, doanh nghiệp này ghi nhận hoàn nhập khoản chi phí trích trước từ năm 2017.

Trong khi đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, công ty này "gánh" mức lỗ ròng lên đến 1.098 tỉ đồng, tức lỗ thêm tới 48 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, so với năm 2022 (lỗ 3.576 tỉ đồng), mức lỗ năm 2023 đã giảm khoảng 2.478 tỉ đồng.

Chưa hết, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán còn nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của công ty do mức lỗ lũy kế tính đến cuối 2023 đã lên tới 8.102,1 tỉ đồng; nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 6.950,6 tỉ đồng.

Đồng thời, công ty kiểm toán cho biết các điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trên cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kề về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Tương tự, sau kiểm toán, Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) đã ghi nhận thêm khoản lỗ 153 tỉ đồng, dẫn đến mức lỗ năm 2023 bị đẩy lên hơn 527 tỉ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 222% so với báo cáo tự lập, lên 80 tỉ đồng và 248 tỉ đồng.

Với việc lỗ ròng thêm 153 tỉ đồng, Công ty LDG bị đơn vị kiểm toán nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến khu dân cư Tân Thịnh và cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng (đã bị khởi tố bắt tạm giam).

Cổ phiếu HNG trong 1 tháng qua dao động quanh vùng giá 4.000 - 4.200 đồng/cổ phiếu

Trong văn bản giải trình về khoản lỗ ròng tăng thêm, Công ty LDG cho biết đơn vị kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho so với báo cáo tài chính quý IV/2023 mà doanh nghiệp công bố trước đó.

Cũng trong lĩnh vực bất động sản, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) ghi nhận khoản lãi ròng 2023 sau kiểm toán chỉ còn 485 tỉ đồng (giảm 78% so với cùng kỳ), chênh lệch gần 200 tỉ đồng so với báo cáo tự lập năm 2023 là 684 tỉ đồng.



Giải trình về vấn đề này, Novaland cho biết nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Đáng chú ý, sau kiểm toán, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) báo lỗ thêm 333 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Theo đó, tính cả năm 2023, tập đoàn này lỗ hơn 1.115 tỉ đồng.



Kết quả trên khiến cho Hòa Bình ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp thua lỗ.

Nguyên nhân lỗ thêm trên báo cáo kiểm toán phần lớn đến từ lợi nhuận gộp giảm 36 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 276 tỉ đồng do công ty phải tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Ở lĩnh vực sản xuất, Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) đã gây sự chú ý khi chuyển từ lãi sang lỗ nặng sau kiểm toán. Cụ thể, lợi nhuận âm đến 134 tỉ đồng, trong khi báo cáo tự lập báo lãi 11 tỉ đồng. Với kết quả trên, tổng lỗ luỹ kế của doanh nghiệp này đã lên tới hơn 3.225 tỉ đồng.

Sự chênh lệch trên chủ yếu đến từ khoản lỗ khác 70 tỉ đồng, trong khi báo cáo tự lập trước đó ghi nhận lãi 18 tỉ đồng. Nguyên nhân là do thêm chi phí phạt thuế hơn 40 tỉ đồng cùng với lỗ từ xóa sổ và thanh lý tài khoản hơn 39 tỉ đồng.

Tương tự, Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) cho thấy công ty lãi sau thuế 16,5 tỉ đồng, giảm hơn 248 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Theo Lộc Trời, nguyên nhân là do doanh thu các khoản giảm trừ giảm 19,4 tỉ đồng và giá vốn hàng bán tăng 15,8 tỉ đồng chưa phán ảnh phù hợp trong báo cáo tự lập. Ngoài ra, khoản lãi trong công ty liên kết của tập đoàn này giảm mạnh gần 316 tỉ đồng so với số liệu trước kiểm toán, xuống còn 527 triệu đồng. Qua đó, khiến lãi ròng sau kiểm toán giảm mạnh gần 94% xuống 16,5 tỉ đồng.