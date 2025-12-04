Hàng trăm siêu xe Porsche tại Nga biến thành Gạch có bánh, chủ xe hoảng loạn không biết tại sao

Sáng thứ Hai ngày 1 tháng 12, hàng trăm chủ xe Porsche trên khắp nước Nga thức dậy và phát hiện ra rằng những chiếc xe sang Đức đắt tiền của họ đã biến thành những viên gạch có bánh hoàn toàn bất động. Từ Moscow đến Krasnodar, các tài xế đang thấy mình bị mắc kẹt với những chiếc xe từ chối phản hồi bất kỳ lệnh nào.

Các mẫu xe Porsche từ năm 2013 đều gặp phải vấn đề này và tất cả đều có Hệ thống Theo dõi Phương tiện VTS được cài đặt từ nhà máy. Khi VTS mất tín hiệu vệ tinh, nó tự động kích hoạt bộ phân mã động cơ và ngăn xe hoạt động. Yulia Trushkova, giám đốc dịch vụ của Rolf Group, cho biết "tất cả các model và tất cả loại động cơ" đều bị ảnh hưởng, với các cửa hàng nhận được làn sóng khiếu nại giống hệt nhau.

Hàng loạt chiếc xe Porsche tại Nga đột nhiên dừng hoạt động từ đầu tháng 12

Những triệu chứng của sự cố này khiến nhiều chủ xe hoảng loạn vì tính chất đột ngột và không thể dự đoán. Một tài xế ở St. Petersburg cho biết chiếc Macan của anh ta chết ngay sau khi anh lấy đồ ăn mang đi. Những người khác nói rằng xe của họ hóa đá ngay sau khi khởi động.

Một số chủ xe đã đi xa đến mức tháo rời các đầu nối cho hệ thống báo động trong nỗ lực vô hiệu hóa nó hoàn toàn. Một số người báo cáo thành công trong việc khởi động xe sau khi tháo pin ra ít nhất 10 giờ, nhưng kết quả không đồng nhất, nhiều xe vẫn từ chối hoạt động.

Chính vì vậy, những suy đoán đã bắt đầu xuất hiện. Trang Moscow Times trích dẫn một đại diện đại lý xe cho biết: "Có thể điều này được thực hiện có chủ ý." Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào để hỗ trợ cho lý thuyết đó. Sự im lặng từ phía Porsche càng làm tăng thêm sự bí ẩn và lo lắng trong cộng đồng chủ xe.

Việc không tìm được nguyên nhân càng làm chủ xe hoang mang hơn

Bộ phận của Porsche tại Nga đã từ chối bình luận, và trụ sở toàn cầu của hãng sản xuất ô tô cũng không đưa ra tuyên bố nào về tình hình này. Sự im lặng này khiến các chủ xe càng thêm hoang mang, không biết liệu đây là một lỗi kỹ thuật đơn thuần hay một hành động có chủ đích từ bên ngoài.

Hiện tại, các thợ máy bên ngoài được giao nhiệm vụ chẩn đoán vấn đề của những chiếc xe này. Các chuyên gia của Rolf Group cho biết họ vẫn đang điều tra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, nhưng chưa có bất kỳ giải pháp khắc phục nào được đảm bảo. Số lượng xe Porsche bị mắc kẹt tiếp tục tăng lên trên khắp đất nước, với các chủ xe đổ xô đến các trung tâm dịch vụ và bãi kéo xe.

Hiện tại, không có bản sửa lỗi nào được đảm bảo, và những chủ xe Porsche đang phải đối mặt với một tình huống khó xử. Họ sở hữu những chiếc xe trị giá hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn USD nhưng hoàn toàn không thể sử dụng chúng. Và việc không rõ nguyên nhân của vấn đề này càng làm các chủ xe bất an hơn cho tương lai của mình.