Hàng trăm người xuyên đêm tìm nạn nhân bị lũ cuốn ở Lai Châu

Theo lời kể của chị Vàng Thị Chang, sau khi rơi xuống nước, chị đã cố nắm áo anh Vàng A Lừ để kéo lại nhưng bất thành do dòng nước quá mạnh. Chỉ trong tích tắc, anh Lừ cùng xe máy bị cuốn trôi theo dòng suối về hướng xã Sin Suối Hồ. Bản thân chị Chang may mắn bám được vào bờ rồi chạy về bản Pho Xin Chải để cầu cứu người dân và chính quyền. Ngay khi tiếp nhận trình báo của người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Tân Phong đã huy động các lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với Công an xã Sin Suối Hồ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai tìm kiếm dọc tuyến suối. Trong ảnh, các lực lượng chức năng lật đá, lái dòng nước suối để tìm kiếm nạn nhân.