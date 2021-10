Hàng trăm người nước ngoài làm việc chui tại các dự án điện gió

Ngày 6/10, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý kiến nghị sau thanh tra của Thanh tra tỉnh liên quan đến lao động người nước ngoài làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có 500 người lao động nước ngoài (Trung Quốc: 499) làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra có đến 473 lao động người Trung Quốc (chiếm tỷ lệ gần 95%) không có giấy phép lao động.

Nguyên nhân của tình trạng nói trên là do việc chấp hành pháp luật của một số nhà thầu, doanh nghiệp còn hạn chế; các doanh nghiệp, nhà thầu chưa thực hiện đúng trình tự cấp giấy phép lao động theo quy định; người lao động nước ngoài vào Việt Nam lao động tại các dự án sau đó mới thực hiện việc đề nghị cấp giấy phép lao động hoặc không đề nghị cấp giấy phép lao động.

Trước đó Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 24 đơn vị với tổng số tiền 2,145 tỷ đồng nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn tiếp tục vi phạm. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.



Sau khi xem xét đề xuất của cơ quan liên quan, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà thầu. Thực hiện nghiêm việc quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp, nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý các trường hợp lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh có hành vi không tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam, người lao động vi phạm vẫn đang tiếp tục lao động tại các dự án điện gió gây ảnh hưởng đến công tác quản lý cư trú, tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.