Không ngại đường xa, gió rét, bạn Đoàn Chí Hưng (19 tuổi, áo đen đội mũ) cùng hai người bạn vượt hơn 25km từ Thường Tín (Hà Nội) đến Phủ Tây Hồ với mong muốn cầu may mắn, bình an và sức khỏe cho người thân trong gia đình. "Tháng nào mình cũng đến vào ngày mùng 1 để dâng hương cầu nguyện. Do buổi sáng chúng mình bận công việc nên cả ba quyết định đi đến Phủ Tây Hồ trong đêm", Hưng nói.