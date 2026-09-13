Theo các tổ chức nhân quyền, hàng trăm người di cư bất hợp pháp, bị trả về Pháp từ Anh theo thỏa thuận "một người vào, một người ra", đã mất tích.

Xuồng nhỏ chở người di cư hướng về Dover, phía sau là một tàu chở hàng rời, gần Calais, Pháp, ngày 6/9/2026.

Thỏa thuận trao đổi người di cư được Pháp và Anh làm trung gian vào mùa Hè năm ngoái, và được ca ngợi là một thành tựu đột phá vào thời điểm đó.

Theo thỏa thuận này, Anh có thể trả lại những người di cư bất hợp pháp vượt qua eo biển Manche về Pháp, đồng thời tiếp nhận những người xin tị nạn có lý do chính đáng, và chưa từng cố gắng nhập cảnh trái phép vào Anh trước đó.

Chương trình này đã chứng minh có tác động rất hạn chế, với khoảng 1.400 người di cư bị trả về, kể từ khi được ký kết vào tháng 9 năm ngoái, so với khoảng 32.000 người nhập cảnh trái phép.

Hơn nữa, hàng trăm người di cư bị trả về Pháp theo chương trình này đã biến mất, tờ The Guardian đưa tin, trích dẫn số liệu do đại diện các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại hiện trường cung cấp.

Trong số đó, có ít nhất 41 người đang gặp tranh chấp về việc xác định độ tuổi, đây là những cá nhân tự nhận mình là trẻ vị thành niên không có người thân đi kèm, theo thông tin từ bà Maddie Harris, giám đốc Mạng lưới Nhân quyền.

Việc giam giữ trẻ vị thành niên không có người đi kèm trong các trung tâm giam giữ người nhập cư dành cho người lớn là bất hợp pháp, và họ không được hưởng lợi từ thỏa thuận “một người vào, một người ra”.

Bộ Nội vụ Pháp đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc, khẳng định tất cả những người bị trả về đều là người trưởng thành.

"Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Không ai bị trả về Pháp trong tình trạng đang tranh cãi về tuổi tác", bộ này nói với tờ báo.

Số phận của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, khi thỏa thuận dự kiến hết hạn vào tháng 10, và cả hai bên đều chưa xác nhận hay phủ nhận việc liệu nó có được gia hạn hay không.

Theo các báo cáo của truyền thông Anh, Pháp muốn hủy bỏ thỏa thuận hiện tại, và thay thế bằng một thỏa thuận toàn EU với Vương quốc Anh.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez đã truyền đạt ý định này cho người đồng cấp Anh, Shabana Mahmood, và nói với bà, Paris sẽ không kéo dài kế hoạch này.

Theo đề xuất của Pháp, Anh sẽ buộc phải tiếp nhận người di cư từ tất cả 27 quốc gia thành viên EU để đổi lấy những người bị trả về khối.

Phát biểu trước một cuộc điều tra của quốc hội Pháp, ông Nunez nói: “Về phía chúng tôi, chúng tôi muốn chấm dứt mối quan hệ song phương này với Vương quốc Anh.

Chúng tôi lưu ý, Pháp không nên gánh vác trách nhiệm này một mình, và sẽ tốt hơn nếu tích hợp nó vào một thỏa thuận giữa EU và Vương quốc Anh”.

Theo RT



