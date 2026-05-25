Hàng trăm người đang tìm kiếm nữ sinh lớp 6 bị nước cuốn trôi

Thái Lâm
|

Một nữ sinh lớp 6 ở Lâm Đồng bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang chơi cùng bạn tại khu vực suối từ chiều qua.

Ngày 25/5, lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 6 bị nước lũ cuốn trôi mất tích vào chiều hôm qua.

Theo lãnh đạo UBND phường Lang Biang - Đà Lạt, hàng trăm người đã được huy động xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân dọc khu vực con suối và vùng hạ lưu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

Hàng trăm người đang tích cực tìm nữ sinh dọc khu vực con suối và vùng hạ lưu.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/5, tại khu vực con suối giáp ranh giữa Tổ dân phố B’Nơr B và Đăng Gia Dềt B (phường Lang Biang - Đà Lạt), bé gái 12 tuổi, học lớp 6 bất ngờ bị dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi mất tích khi đang đi chơi cùng bạn ở khu vực này.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc khu vực hạ lưu con suối.

Ghi nhận trong chiều 24/5, khu vực trung tâm Đà Lạt và Lạc Dương xuất hiện mưa giông lớn, nhiều nơi có mưa đá trong thời gian ngắn. Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối với lưu lượng mạnh, chảy xiết.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
