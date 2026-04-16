Hàng trăm người dân đồng loạt nhận tiền đền bù đất tại siêu dự án hơn 34 tỷ USD quy mô lớn nhất lịch sử Vingroup

Hình ảnh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân Xóm Quang Trung và Thôn Khê Hồi (nguồn ảnh: UBND xã Hồng Vân).

Theo UBND xã Hồng Vân (TP Hà Nội), ngày 14/4, địa phương này phối hợp với Tập đoàn Vingroup tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại xóm Quang Trung và thôn Khê Hồi, có đất nằm trong phạm vi hạng mục đường 120 m thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Trong đợt này, có 174 hộ dân xóm Quang Trung và 116 hộ dân thôn Khê Hồi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 129 tỷ đồng.

Công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân (nguồn ảnh: UBND xã Hồng Vân).

Việc chi trả được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân có đất bị thu hồi. Các khoản chi gồm bồi thường về đất, tài sản trên đất cùng các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành; toàn bộ danh sách và mức chi trả được công khai, minh bạch để người dân theo dõi, giám sát.

Thời gian tới, UBND xã Hồng Vân sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp còn tồn tại nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời giữ tiến độ chung của dự án. Các lực lượng chức năng cũng được phân công trực tiếp tại các điểm chi trả để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa sai sót phát sinh.

Người dân nhận tiền bồi thường (nguồn ảnh: UBND xã Hồng Vân).

Trước đó, ngày 13/4, UBND xã Hồng Vân đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân xóm Thượng Hiền có quỹ đất liên quan đến hạng mục đường 120 m thuộc dự án này.

Ở đợt chi trả này, có 125 hộ dân xóm Thượng Hiền nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng. Công tác chi trả được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Ngày 19/12, dự án Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu, định hướng phát triển đô thị thể thao và đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa khu vực và thế giới, đồng thời tạo động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Olympic được kỳ vọng không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, du lịch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân trong khu vực và các vùng lân cận.



