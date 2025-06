Hàng trăm nghìn tấn 'vàng trắng' từ Mỹ ồ ạt tràn về Việt Nam với giá siêu rẻ: Thuế nhập khẩu 5%, nước ta nhập khẩu top 3 thế giới

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông các loại về Việt Nam trong tháng 5 đạt hơn 163 nghìn tấn, trị giá hơn 276 triệu USD.

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm nước ta đã nhập khẩu gần 788 nghìn tấn bông các loại với trị giá hơn 1,35 tỷ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 2,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm, Mỹ tiếp tục là nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam sau khi vượt qua Brazil vào tháng trước, với 353 nghìn tấn, trị giá hơn 621 triệu USD, tăng 85% về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân đạt 1.762 USD/tấn, giảm 16% so với cùng kỳ.

Thị trường này chiếm khoảng 45% trong tổng lượng nhập khẩu bông của Việt Nam. Đồng thời, nước ta cũng là thị trường nhập khẩu bông lớn thứ 3 của Mỹ, sau Trung Quốc và Pakistan.

Brazil đứng thứ 2 với 279 nghìn tấn trong 5 tháng đầu năm, tương đương 492 triệu USD, rút xuống mức tăng là 29% về lượng và tăng 11% về kim ngạch, nguyên nhân do tháng 5 nước ta giảm nhập bông từ Brazil.

Úc là thị trường nhập khẩu bông lớn thứ 3 của Việt Nam với khối lượng và kim ngạch đều giảm mạnh.

Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới, với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Ngành dệt may là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, và bông là nguyên liệu không thể thiếu trong sản xuất sợi, vải và quần áo. Mỹ là quốc gia xuất khẩu bông lớn nhất thế giới, với chất lượng sợi bông ổn định, được thị trường toàn cầu ưa chuộng.

Các doanh nghiệp dệt sợi Việt Nam thường nhập khẩu bông từ Mỹ để: Đảm bảo chất lượng sợi ổn định, phục vụ sản xuất quy mô lớn; Đáp ứng tiêu chuẩn cao khi xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ, EU; Giảm thiểu rủi ro biến động giá từ các thị trường khác.

Những nhà máy dệt lớn ở Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, TP.HCM… đều đang tăng cường nhập khẩu bông từ Mỹ để phục vụ kế hoạch sản xuất xuất khẩu trong năm 2025.

Việt Nam và Mỹ chưa có hiệp định thương mại tự do song phương, nên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thường áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi. Mức thuế với bông nhập khẩu từ Mỹ là khoảng 5%.

Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong năm 2024, nền kinh tế số 1 thế giới đã xuất khẩu khoảng 2,49 triệu tấn bông, với tổng giá trị đạt 5 tỷ USD.

Đối với năm 2025, dự báo xuất khẩu bông của Mỹ có thể giảm do thời tiết khắc nghiệt. Theo báo cáo của USDA vào tháng 11 năm 2024, xuất khẩu bông dự kiến giảm 200 triệu USD xuống còn 4,3 tỷ USD do khối lượng xuất khẩu thấp hơn. Điều này có thể do sự cạnh tranh gia tăng từ các nước xuất khẩu khác, đặc biệt là Brazil, quốc gia đã vượt qua Mỹ để trở thành nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới.

USDA dự báo xuất khẩu bông của Mỹ sang Việt Nam sẽ tăng mạnh trong năm 2025 với nhu cầu đạt kỷ lục. Nguyên nhân là do nhu cầu bông của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do sự phục hồi của thị trường dệt may toàn cầu và sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành này.