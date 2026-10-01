Hàng trăm nghìn tấn thịt lợn ngoại ồ ạt tràn vào Việt Nam, giá rẻ không tưởng chỉ 45.000 đồng/kg

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn nửa triệu tấn thịt.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, lượng thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng, trong khi một số loại thịt có giá nhập khẩu thấp hơn đáng kể so với sản phẩm trong nước. Điều này đang tạo thêm sức ép lên người chăn nuôi, nhất là trong bối cảnh chi phí thức ăn liên tục tăng.

Hơn 124.000 tấn thịt lợn ngoại tràn vào Việt Nam

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 658.700 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 1,91 tỷ USD, tăng 5,6% về lượng và 26,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Riêng thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt khoảng 124.100 tấn, trị giá 212,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 18,8%, trong khi trị giá giảm 23,8%.

Diễn biến trái chiều giữa lượng và giá trị cho thấy giá thịt lợn nhập khẩu đã giảm đáng kể. Giá nhập khẩu bình quân trong 8 tháng chỉ khoảng 1.712 USD/tấn, tương đương hơn 45.000 đồng/kg, giảm khoảng 35,9% so với cùng kỳ.

Brazil hiện là nguồn cung thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 45% tổng lượng nhập khẩu. Nga đứng thứ hai với hơn 21%, Tây Ban Nha gần 20%, trong khi Đức chiếm khoảng 4,6%.

Sự gia tăng của nguồn cung ngoại diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn có sự phân hóa. Thịt nhập khẩu, đặc biệt là thịt đông lạnh, có lợi thế về giá, khả năng bảo quản và quy cách sơ chế, phù hợp với các nhà hàng, bếp ăn công nghiệp và cơ sở chế biến.

Người nuôi chịu sức ép từ giá bán

Với các hộ và trang trại chăn nuôi trong nước, sự gia tăng của thịt nhập khẩu giá thấp đồng nghĩa mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn.

Một số sản phẩm gia cầm nhập khẩu được cho là có giá thấp hơn khoảng 30–40% so với gà tươi xuất chuồng trong nước. Đây là lợi thế đáng kể khi các nhà hàng, bếp ăn tập thể và doanh nghiệp chế biến ưu tiên yếu tố giá và khả năng cung ứng ổn định.

Trong khi đó, người chăn nuôi trong nước phải đối mặt với nhiều khoản chi phí cố định và biến động, từ con giống, thức ăn, thuốc thú y đến điện, nước, nhân công và chi phí chuồng trại.

Đáng chú ý, giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục được điều chỉnh tăng. Từ đầu tháng 9/2026, một số doanh nghiệp đã tăng giá thêm khoảng 200–1.500 đồng/kg, trong đó có doanh nghiệp đã điều chỉnh giá nhiều lần trong năm.

Đối với chăn nuôi heo, thức ăn là một trong những khoản chi phí lớn nhất. Một con heo trong cả vòng đời có thể tiêu thụ khoảng 260–270 kg thức ăn. Nếu giá cám tăng 1.500 đồng/kg, riêng chi phí thức ăn cho một con heo 100 kg hơi có thể tăng thêm khoảng 390.000–405.000 đồng.

Đối với gà lông màu, chi phí sản xuất cũng đang ở mức cao. Một con gà khoảng 2,4 kg có chi phí gần 150.000 đồng, trong khi giá bán phổ biến khoảng 50.000–55.000 đồng/kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, người nuôi có thể chịu khoản lỗ ít nhất khoảng 30.000 đồng/con trong điều kiện giá hiện nay.

Áp lực kép đè lên người chăn nuôi

Điểm đáng chú ý của thị trường hiện nay nằm ở việc người chăn nuôi trong nước phải chịu sức ép từ cả hai phía.

Một mặt, nguồn thịt nhập khẩu ngày càng đa dạng, trong đó có những sản phẩm có giá rất cạnh tranh. Khi lượng thịt ngoại tăng và giá nhập khẩu giảm, mặt bằng giá trên thị trường trong nước khó tăng mạnh, qua đó hạn chế khả năng cải thiện giá bán tại trại.

Mặt khác, chi phí đầu vào của ngành chăn nuôi lại chưa giảm tương ứng. Thức ăn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản xuất nên mỗi đợt tăng giá cám đều trực tiếp thu hẹp lợi nhuận của người nuôi.

Đây cũng là lý do một số trang trại có xu hướng thận trọng hơn trong việc tái đàn. Khi giá bán không đủ hấp dẫn nhưng chi phí sản xuất tăng, việc mở rộng quy mô trở nên rủi ro hơn, đặc biệt với các hộ chăn nuôi nhỏ và vừa.

Về dài hạn, sự cạnh tranh với thịt nhập khẩu cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với ngành chăn nuôi trong nước về quy mô, năng suất và kiểm soát chi phí. Những mô hình có khả năng sản xuất với chi phí thấp, kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm chất lượng và xây dựng được chuỗi từ trang trại đến phân phối sẽ có nhiều lợi thế hơn.

Ngược lại, nếu chỉ cạnh tranh bằng giá trong khi chi phí đầu vào cao, người chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ tiếp tục ở thế bất lợi khi nguồn cung thịt ngoại giá rẻ ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường.