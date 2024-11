Hàng trăm nghìn tấn hàng từ Brazil đổ bộ Việt Nam với giá rẻ hấp dẫn: Chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

Ảnh minh họa

Bông là mặt hàng nguyên liệu quan trọng đối với ngành dệt may và xơ sợi của Việt Nam. Hiện nay nước ta là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới – chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông của Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 119 nghìn tấn với trị giá hơn 217 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 14,2% về trị giá so với tháng trước đó.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm sản lượng nhập khẩu bông đã cán mốc hơn 1,1 triệu tấn, trị giá hơn 2,18 tỷ USD, tăng 12% về lượng và tăng 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xét về thị trường, 3 cường quốc nông sản của thế giới là Brazil, Mỹ và Úc lần lượt là 3 nhà cung cấp bông lớn nhất của Việt Nam kể từ đầu năm đến nay. Cụ thể, Brazil dẫn đầu với sản lượng đạt hơn 343 nghìn tấn, trị giá hơn 694 triệu USD, tăng mạnh 171% về lượng và tăng 134% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân ghi nhận xu hướng giảm với 2.021 USD/tấn, tương ứng mức giảm 14%.

Sản lượng bông của Brazil đã tăng hơn gấp đôi trong bảy năm qua, đạt mức kỷ lục 14,6 triệu bao (mỗi bao khoảng 226,5 kg) trong niên vụ 2023-2024. Sự tăng trưởng trong sản xuất bông của Brazil được thúc đẩy bởi những đổi mới công nghệ như hạt giống biến đổi gen và tăng diện tích trồng.

Đứng thứ 2 là Mỹ với sản lượng đạt hơn 286 nghìn tấn, trị giá hơn 597 triệu USD, giảm 24% về lượng và giảm 28% so với cùng kỳ năm 2023. Giá nhập khẩu bình quân giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.085 USD/tấn.

Úc là nhà cung cấp bông lớn thứ 3 của nước ta với hơn 217 nghìn tấn, trị giá hơn 453 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu đạt bình quân 2.081 USD/tấn, giảm 6%.

Trong năm 2023, nước ta nhập khẩu hơn 1,3 triệu tấn bông, tương đương với hơn 2,8 tỷ USD. Theo các chuyên gia, vụ mùa năm nay giống như hầu hết các năm trước, sản xuất bông, hoặc canh tác sẽ chỉ tập trung ở một vài quốc gia lớn. Chỉ bốn quốc gia sẽ sản xuất hơn 70% lượng bông của thế giới, với 2 quốc gia xuất khẩu lớn là Mỹ và Brazil; quốc gia vừa sản xuất vừa tiêu dùng là Ấn Độ và Trung Quốc.

Việt Nam cũng được dự báo sẽ tăng nhẹ nhập khẩu bông trong niên vụ này (tăng 3% lên 1,4 triệu tấn trong năm 2024-2025) và dự kiến sẽ vẫn là nhà nhập khẩu lớn thứ ba trên thế giới. Một động lực chính cho nhu cầu sợi của Việt Nam là nhu cầu nhập khẩu sợi từ Trung Quốc. Năm 2023, xuất khẩu sợi sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm trước (23%) nhưng khối lượng vẫn thấp so với mức phổ biến trước khi dịch Covid-19 diễn ra.

Nhu cầu bông của Việt Nam được dự báo sẽ lớn hơn trong niên vụ này do nhu cầu toàn cầu về dệt may dự kiến sẽ phục hồi trước khi kết thúc niên vụ hiện tại. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ bông sợi toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 7% so với năm trước, lên đến 24,5 triệu tấn.