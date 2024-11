Hàng trăm mục tiêu quân sự, tài sản trọng yếu của Nga rơi vào tầm ngắm Ukraine: Ưu thế thành điểm yếu?

Những cuộc tấn công đầu tiên

Ukraine đã phóng nửa tá tên lửa đạn đạo do Mỹ sản xuất vào 1 kho đạn cách biên giới Nga khoảng 120km, gây ra các vụ nổ đỏ rực một góc trời vào sáng sớm ngày 19/11. Hôm sau, 10 tên lửa hành trình do Anh cung cấp tấn công 1 địa điểm gần 1 khu nghỉ dưỡng do Kremlin điều hành, nơi được cho là có vai trò như trụ sở quân sự ở thị trấn Marino, vùng Kursk.

Đây là những cuộc tấn công đầu tiên mà Kiev thực hiện bằng tên lửa được cung cấp từ phương Tây sau khi nhận được sự chấp thuận từ Mỹ và các đồng minh. Các vụ việc cho thấy phạm vi mục tiêu quân sự mà Kiev có thể tiếp cận ở thời điểm hiện tại.

Mỹ và các đồng minh đã cho phép Ukraine sử dụng những tên lửa có năng lực tấn công mạnh và khó bị đánh chặn vào một thời điểm quan trọng, khi Kiev đang vật lộn để cản phá các chiến dịch tấn công của Nga dọc theo tiền tuyến kéo dài gần 1.300km. Việc đánh sâu vào hậu phương sẽ giúp Ukraine làm chậm bước tiến của Nga, trước khi nước này kịp tăng quân và đạn dược.

Mức độ khác biệt mà tên lửa mới tạo ra trên chiến trường phụ thuộc vào số lượng tên lửa mà Ukraine nhận được và khả năng triển khai của nước này.

Các mục tiêu trọng yếu

WSJ cho rằng, quyết định này được đưa ra tương đối muộn với Ukraine. Từ hồi mùa xuân, nước này đã có những yêu cầu đầu tiên, đề nghị được sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Sự thận trọng của Mỹ trước quyết định này - vốn do lo ngại leo thang xung đột - đã cho Moscow thời gian để di dời một số mục tiêu có giá trị cao nhất - như máy bay và trực thăng - ra khỏi tầm bắn. WSJ dẫn nguồn chuyên gia phân tích cho rằng, bản thân điều này đã là một điểm tích cực với Ukraine, bởi thiết bị quân sự của Nga càng xa tuyến đầu thì càng mất thời gian để triển khai tại chiến trường và càng có ít thời gian hoạt động do hạn chế về nhiên liệu.

Dù vậy, Ukraine vẫn còn rất nhiều mục tiêu để nhắm tới.

Sân bay, kho đạn và khu huấn luyện của Nga không còn an toàn khi Ukraine chọn mục tiêu để tấn công. Hàng trăm mục tiêu giờ đây nằm trong tầm hoạt động của vũ khí mới với sức mạnh lớn hơn so với các máy bay không người lái tầm xa mà Ukraine đã sử dụng để đánh sâu vào lãnh thổ Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã biên soạn một bản đồ của khoảng 200 mục tiêu quân sự trong tầm bắn của ATACMS, có phạm vi lên đến 300km, và Storm Shadow, với phạm vi khoảng 250km.

George Barros, chuyên viên phân tích tại ISW cho biết, bản đồ chỉ phản ánh một phần các mục tiêu có thể suy luận từ thông tin có sẵn công khai. Cũng có thể Ukraine sẽ hành động dựa trên thông tin từ các cơ quan tình báo để tấn công vào trụ sở chỉ huy và các cơ sở khác.

"Xóa bỏ một trụ sở lữ đoàn hay sư đoàn có thể khiến hàng trăm binh sĩ Nga rơi vào hỗn loạn trong nhiều ngày", Barros nhận định.

Vốn hoạt động tự do trong lãnh thổ của mình, người Nga huấn luyện quân đội, sửa chữa thiết bị, thiết lập trung tâm liên lạc và điều hành các tuyến đường hậu cần - tất cả đều nằm trong tầm bắn của ATACMS và Storm Shadows. Trong khi Ukraine phải di chuyển để cung cấp thiết bị cho quân đội tại tiền tuyến, Nga thì không và điều này từng mang lại cho Nga lợi thế trên chiến trường.

Một trong những điểm tập trung lớn nhất mà Ukraine có thể nhắm đến là ở tỉnh Rostov, phía Nam của Nga. Tại đó, có ít nhất 4 sân bay nằm trong tầm bắn, mặc dù có nơi được sử dụng cho mục đích dân sự và khó bị nhắm đến.

Rostov là nơi hạ cánh của nhiều quân nhân. Họ di chuyển tới bằng các máy bay quân sự cỡ lớn, được trang bị và đưa lên ô tô ra tiền tuyến. Chỉ cần một cuộc tấn công trong khu vực là có thể gây ra sự tàn phá và làm tiêu tan một điểm triển khai chính của quân đội Nga.

Hiện chưa rõ Washington có áp đặt bất kỳ hạn chế nào về loại mục tiêu hoặc khu vực mà Kiev có thể chọn hay không.

Được cho là động thái đáp trả trước các cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào thành phố trung tâm Dnipro hôm 28/11, một sự kiện được WSJ đánh giá là chưa từng có trong lịch sử.

Kể từ sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung-xa (IRBM) của Nga, Ukraine dường như chưa sử dụng tên lửa ATACMS hay Storm Shadow tại lãnh thổ Nga.