Hàng trăm khách đổ về BYD Tiền Giang: Mẫu sedan mới "chào sân" với kỷ lục 1.200km, "uống" 0,8L xăng/100km

Tối 07/11/2025, tại showroom BYD NEG Tiền Giang (602 Quốc lộ 1, ấp Phước Hòa, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp), mẫu sedan BYD Seal 5 đã chính thức ra mắt người tiêu dùng tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận. Buổi mở bán đã tiếp đón hàng trăm khách hàng, các đối tác và người yêu công nghệ xanh đến tham dự từ sớm, một dấu hiệu cho thấy sức hút của dòng xe hybrid mới tại khu vực miền Tây.

Cũng tại buổi mở bán, nhiều khách hàng đã trực tiếp trải nghiệm và đăng ký lái thử BYD Seal 5. Ứng dụng công nghệ DM-i Super Hybrid độc quyền, BYD Seal 5 kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu, đạt công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300Nm. Mẫu sedan này có khả năng tăng tốc 0 - 100km/h trong 7,5 giây và di chuyển hơn 1.200km cho mỗi lần sạc đầy, đồng thời chỉ tiêu thụ khoảng 0,8 lít xăng/100km.

BYD Seal 5 chính thức ra mắt người tiêu dùng Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

Khoang nội thất của BYD Seal 5 cũng là điểm ấn tượng với màn hình cảm ứng xoay 12,8 inch, hệ điều hành DiLink OS, kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, trợ lý giọng nói đa ngôn ngữ và hệ thống âm thanh 8 loa... Xe trang bị 6 túi khí, camera 360 độ soi gầm, phanh tay điện tử Auto-Hold, cùng loạt công nghệ an toàn chủ động như TCS, HHC và VDC, mang lại trải nghiệm lái an toàn và tiện nghi cho người dùng.

Ông Huỳnh Minh Thiện, Tổng Giám đốc showroom BYD NEG Tiền Giang, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi là đơn vị đầu tiên mang BYD Seal 5 đến với khách hàng khu vực miền Tây. Mẫu sedan hybrid này không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường mà còn mang đến trải nghiệm vận hành linh hoạt, rất phù hợp với điều kiện giao thông tại địa phương”.

BYD Seal 5 không chỉ thu hút bởi khả năng vận hành tiết kiệm mà còn bởi các công nghệ hướng đến người dùng hiện đại. Xe hỗ trợ sạc nhanh và cấp điện ngược V2L, cho phép sử dụng pin để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện khi đi dã ngoại hay làm việc ngoài trời. Hệ thống pin Blade độc quyền của BYD được đánh giá cao về độ bền và khả năng chịu nhiệt, giúp xe vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt- một yếu tố đặc biệt phù hợp với khí hậu miền Tây.

Khách hàng trải nghiệm Seal 5 tại BYD NEG Tiền Giang.

Theo chia sẻ từ nhiều khách hàng tại sự kiện, dòng xe hybrid như Seal 5 được xem là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn chuyển tiếp từ động cơ xăng sang xe điện hoàn toàn, nhờ vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc công cộng. Thực tế, người dân miền Tây vốn quen di chuyển quãng dài, thường xuyên đi liên tỉnh lại càng hứng thú với mẫu xe có thể đạt hơn 1.200km cho mỗi lần sạc đầy này.

Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với nhiều hoạt động tương tác như bốc thăm trúng iPhone 17 dành cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc BYD Seal 5 trong phiên livestream và các phần quà giá trị dành cho khách tham dự. Không chỉ là hoạt động mở bán, đây còn là dịp để khách hàng địa phương tiếp cận trực tiếp công nghệ hybrid - phân khúc đang được xem là “cầu nối” hợp lý trong hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Một số hình ảnh về sự kiện và sản phẩm:

Khách hàng quan tâm đến mẫu xe mới.

BYD Seal 5 là mẫu sedan cỡ C công nghệ plug-in hybrid (PHEV) có giá bán chính thức là 696 triệu đồng. Xe trang bị đèn pha LED, đèn ban ngày LED. Lưới tản nhiệt thiết kế không viền mạ chrome tạo điểm nhấn.

Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8,8 inch, hiển thị đầy đủ thông tin xe. Xe có hệ thống khóa thông minh, khởi động nút bấm, quản lý xe qua ứng dụng BYD Apps.

Màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Hỗ trợ và nhận diện giọng nói tiếng Việt.

Cần số dạng núm xoay. Xe có sạc không dây 15W. Nút bấm lựa chọn chế độ vận hành EV hay HEV. Cần gạt chế độ lái Eco/Normal/Sport.