Hàng trăm kg nội tạng đang phân hủy chuẩn bị được bán làm thực phẩm

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa phát hiện hàng trăm kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, đang phân hủy tại nhà một hộ dân ở phường Dư Hàng Kênh.

Vào 23 giờ đêm 19/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phối hợp với Công an phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân) kiểm tra hành chính tại nhà số 130/84 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh do Nguyễn Khắc Tươi (SN 2000) thuê trọ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong căn nhà này tập kết số lượng lớn hàng hóa là nội tạng động vật đông lạnh các loại, như lòng lợn, trứng gia cầm non, nầm lợn, nầm bò, thịt vai bò… đang phân hủy, bốc mùi hôi thối.