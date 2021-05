Hàng trăm công nhân ở Bình Dương bị ngộ độc khí gas

Chiều 25/5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Thuận An (Bình Dương) cho biết có khoảng 100 lao động tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (trụ sở tại phường An Thạnh, TP Thuận An) bị ngộ độc khí gas.



Trước đó, chiều cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc thì bất ngờ nhiều người ngất xỉu, những người khác tháo chạy ra ngoài. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã đến phối hợp với Công ty TNHH Shyang Hung Cheng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Công nhân công ty được chuyển vào bệnh viện khi bị khó thở, ngất xỉu.

Bác sĩ theo dõi cho các công nhân bị nặng.

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng tạm cho công nhân nghỉ làm trước giờ.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ ngộ độc trên do một xưởng nước đá nằm liền kề Công ty TNHH Shyang Hung Cheng trong quá trình hoạt động bị rò rỉ khí gas. Do lượng khí gas nhiều, công nhân hít vào đã choáng váng ngất xỉu.

Được biết, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng có khoảng 9.000 lao động chuyên sản xuất giày da.