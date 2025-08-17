HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo ở Hà Nội, bắt "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng

Duy Anh |

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo tại một khu du lịch ở Hà Nội, triệt phá đường dây đa cấp.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số, thu hồi hơn 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo), bắt các đối tượng cầm đầu, chủ chốt.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng trong ổ nhóm tội phạm. Đáng đã thuê các đối tượng tạo lập Website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của đối tượng Doãn Văn Mạnh.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai của đối tượng Trần Minh Nhật.

Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật cùng nhiều đối tượng khác có vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính; thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp vận động, khuyến cáo, nhắc nhở những người đang tham gia hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Qua đây, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bị hại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra để được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân: Đề cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số", "lợi nhuận khủng" hay "đa cấp trá hình". Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.

Chuyên án nhanh chóng được khám phá đã kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng phạm tội, không để xảy ra tình trạng hàng ngàn, hàng vạn người dân bị lôi kéo, dụ dỗ trở thành nạn nhân.

Bắt Lâm Văn Tùng

 

