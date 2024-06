Sáng ngày 27/6, Trung đoàn 31 (Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) đã tổ chức Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung đoàn 31 (25/7/2014 – 25/7/2024). Đến dự, chỉ đạo buổi Lễ có Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động.



Hình ảnh từ buổi khai mạc Hội thao

Phát biểu khai mạc Hội thao, Đại tá Phan Công Huế - Trung đoàn trưởng nhiệt liệt chào mừng các lãnh đạo, đại biểu khách quý, các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến dự buổi khai mạc hôm nay. Đồng thời, Đại tá chúc mừng các vận động viên về tham dự thi đấu là những hạt nhân ưu tú trong phong trào thể dục thể thao được tuyển chọn từ các đơn vị trực thuộc. Qua đây, Đại tá Huế cũng yêu cầu các vận động viên thi đấu với tinh thần cao thượng, đoàn kết, trung thực theo đúng quy định và thể lệ thi đấu Hội thao.

Theo chương trình Hội thao, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị trong lực lượng sẽ tham gia tranh tài ở các bộ môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông.

Đây là sân chơi lành mạnh nhằm giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị nâng cao sức khoẻ cho CBCS, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung đoàn; đồng thời cũng là cơ sở đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo sức bền, dẻo dai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – kỹ thuật thuộc Lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an) là lực lượng có nhiệm vụ canh gác đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự tại các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa...

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu còn phối hợp với lực lượng Công an sở tại làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực xung quanh mục tiêu. Từ đó, có biện pháp chủ động ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự tại khu vực; góp phần đảm bảo an toàn cho các mục tiêu bảo vệ.